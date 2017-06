Betriebe für Praktika gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) Bad Freienwalde bekommt am 3. Juli Besuch von 20 polnischen Schülern, die ein Computerpraktikum in Deutschland machen sollen. Dafür sucht VFBQ-Geschäftsführerin Irmgard Roth noch Praktikumsbetriebe in der Region, von Eberswalde bis Strausberg.