Sonnenschutz angebracht

Grünheide (MOZ) Die Fenster des Grünheider Hortes wurden in dieser Woche mit Sonnenschutz ausgestattet. "Wir haben Vorsatz-Rollläden mit Schnurzug angebracht. Sie halten im Winter die Wärme und im Sommer die kühlen Temperaturen", sagt Roland Brendel, Chef der Reichenwalder Firma Fenstermarkt Brendel. Zwei Tage waren er und seine Kollegen in Grünheide beschäftigt. 23 Fenster statteten sie in der Hort-Etage des Grundschul-Altbaus aus. Vom Dach aus montierten die Fachleute die Rollläden auf die Fensterrahmen.