Der Hausmüll geht auf Reisen

Eberswalde/Bernau/Schöneiche (MOZ) Das Bild ist vertraut: Die Mitarbeiter der BDG holen alle drei Wochen den Barnimer Hausmüll vor der Tür ab. Doch was passiert dann? Wohin verschlägt es den Abfall? Seine Reise endet etliche Kilometer weiter südlich in einer kinoreifen Szenerie.

Reif für die große Leinwand: Was nach einem Science-Fiction-Film aussieht, ist Alltag in der Verwertunganlage Schöneiche. Der Greifer links packt den Hausmüll und lässt ihn in einen Trichter fallen. © MOZ/Thomas Burckhardt

Im schummrigen Licht der Halle bahnt sich ein Radlader seinen Weg. Er füttert einen großen Greifer, ein gewaltiges Ungetüm, das die Müllmassen anhebt und in einen Trichter fallen lässt. Szenen wie aus einem Science-Fiction-Film - und auch vor der Halle erstreckt sich die reinste Mondlandschaft: die Deponie des Entsorgungsstandorts Schöneiche.

Doch bis der Eberswalder Hausmüll dorthin gelangt, muss er einen weiten Weg zurücklegen, der ihn auch über die Abfallumschlagstation Bernau führt. Dort kommt der gesamte Hausmüll des Landkreises vorbei. 36 300 Tonnen sind das 2016 gewesen, im Jahr zuvor waren es noch 500 Tonnen weniger.

Doch davon, dass mehr Hausmüll anfalle, will Christian Mehnert nicht sprechen. "Das kann man nicht sagen, nein", erklärt der Geschäftsführer der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG). In dieser Zeit sei schließlich ein deutlicher Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen gewesen. Eigentlich sinkt die Menge an Hausmüll pro Kopf kontinuierlich. Aus mehreren Gründen: Das Konsumverhalten ändere sich und gleichzeitig würden immer vielfältigere Abfälle gesammelt.

In jedem Fall gibt es viel zu tun für die Mitarbeiter der BDG. An einem normalen Tag sind acht bis neun Fahrzeuge unterwegs, um den Hausmüll einzusammeln. Um 6.45 Uhr geht es los. "Einige Fahrzeuge stehen in Bernau, das Gros fährt jedoch von Eberswalde", sagt BDG-Projektleiter Jörg Vach. Wo auch immer die Tour die Fahrer hinführt: "Abgeladen wird nur in Bernau", erklärt Christian Mehnert.

Die Menge an Hausmüll, die täglich durch die Umschlag-station geht, liegt bei 180 bis 200 Tonnen. Seit 2005 ist dort die Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft, kurz MEAB, für die Anlage zuständig. "Wir sind der Entsorger, die anderen sind die Sammler", erklärt Christian Vollbrecht, der bei der MEAB arbeitet.

Wenn die BDG-Fahrer in der Station ankommen, öffnen sie das Heck und der Abfall ergießt sich auf den Boden der hohen Halle. Ein Radlader hievt ihn in Container, die ein Partnerunternehmen angeliefert hat. "Die Spedition kommt mit leeren Containern her und fährt mit vollen wieder ab", so Vollbrecht.

Mit diesen Containern geht es anschließend nicht direkt zur Deponie. Das ist seit 2005 verboten. "Bis dahin wurde der Müll einfach auf einen Berg geschmissen", so Christian Mehnert. Mittlerweile muss der Müll bearbeitet werden, entweder thermisch oder mechanisch-biologisch. Im Fall des Barnimer Hausmülls passiert Ersteres in einer Verbrennungsanlage in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland). Letzteres in einer Wiederaufbereitungsanlage der MEAB in Schöneiche (Dahme-Spreewald).

70 Mitarbeiter arbeiten auf dem Schöneicher Areal, zu dem neben der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) auch eine Sondermüllverbrennung sowie 140 Hektar Deponie gehören - eine Fläche, die 200 Fußballfeldern entspricht. "Es ist die größte Deponie für Siedlungsabfälle in Brandenburg", sagt Jörg Vach.

Nicht nur beim Sondermüll bekommen es die Mitarbeiter mit speziellen "Fundstücken" zu tun. Auch im Hausmüll stoßen sie schon mal auf einen V8-Motor. "Spritzen, Blutbeutel, manchmal Krankenhausabfälle", zählt Dirk Theuser auf, der Betriebsleiter der Aufbereitungsanlage. "Tierkadaver sind immer sehr unangenehm." Die große Gefahr bestehe darin, dass sich die Mitarbeiter verletzen. Ein anderes Problem sind Batterien, die sich im Hausmüll derart erhitzen können, dass der Container Feuer fängt. "Jeder soll sein Gewissen befragen, wenn man die Hausmülltonne belädt", mahnt Matthias Weigert, der den Betrieb der Deponie leitet.

In der Anlage arbeiten pro Schicht bis neun Mann. Atemschutzmasken und Schutzanzüge sind Pflicht. Der Gestank ist unerträglich. Der Schichtbeginn ist um 6 Uhr, die letzten machen 22 Uhr Feierabend. Die nächtlichen Stunden nutzen fünf Mann der Nachtschicht für die Wartung.

Wenn die Fahrer von Bernau kommen, steuern sie die Annahmehalle an, einen großen, staubigen Raum in dem Unterdruck herrscht. Dort spielt sich die eingangs geschilderte Szene mit dem Radlader ab, der die Müllberge abträgt und zum Greifer fährt. Der lässt die Massen in Trichter fallen. Von dort geht der Abfall auf verschiedene Förderbänder und durch eine mächtige, rotierende Trommel. Er wird zerkleinert und gesiebt. Organische Stoffe fallen durch feinere Löcher, Kunststoffe durch größere. Auf den Bändern fährt das organische Material - rund 60 Prozent - in eine Richtung, die sogenannten Ersatzbrennstoffe - circa 30 Prozent - in eine andere. Der Rest sind Steine, Schwerstoffe und Metall für den Schrotthändler.

Die Ersatzbrennstoffe werden in Presscontainer verladen und mit einem Stahldeckel verschlossen. "Diese werden nach Rüdersdorf gefahren und verbrannt", sagt Dirk Theuser. Das organische Material geht "in die Biologie", wie die Mitarbeiter es nennen. "Das ist ein Komposter in XXL", erklärt der Betriebsleiter."In Teilen der Anlage herrschen 35 bis 40 Grad." Alles aufgrund der biologischen Zersetzungsprozesse, die in den tunnelartigen Hallen der sogenannten Intensivrotte ablaufen.

Vier Wochen bleibt das Material dort, es wird feucht gehalten und ein bis zwei Mal umgeschichtet. Anschließend kommt es erneut in einen Container, um weitere 1000 Meter zu einer weitläufigen Halle zurückzulegen. Dort schichten die Mitarbeiter die Reste zu Hügeln auf, sogenannten Mieten, die abgedeckt vor sich hin dampfen.

Bis zu zehn Wochen verbringen die Mieten so, wobei die Mitarbeiter die Temperatur im Auge behalten, die in ihrem Inneren herrscht. Wenn sie fällt, ebben die biologischen Vorgänge ab. Letzten Endes ist das Material nahezu tot und kann gefährliche Gase nur noch in geringen Mengen bilden. Dann endlich ist es reif für die Schöneicher Deponie. Dort hat der Hausmüll seinen Bestimmungsort erreicht - mehr als drei Monate nachdem er in Eberswalde in der Mülltonne gelandet ist.