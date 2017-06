Stromtankstellen sind Mangelware

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mieter in Eisenhüttenstadt, die sich ein Elektro-Auto zulegen wollen, haben momentan schlechte Karten. Denn in der Stadt gibt es keine öffentlichen Ladestationen. Robert Böswetter, Geschäftsführer der Stadtwerke, hat aber angekündigt, sich des Themas anzunehmen.

Vor einiger Zeit hat sich Joachim Pohle in der Redaktion gemeldet, um, wie er es sagt, endlich einmal mit der "großen Lüge Elektroauto" aufzuräumen. Im April des vergangenen Jahres hatten er und seine Frau sich für den Kauf eines Elektro-Autos, eines Nissan Leaf, entschieden. Immer wieder wird er mit kritischen Fragen konfrontiert, worüber er sich ärgert. "Die Leute wissen überhaupt nicht, was ihnen an Fahrspaß entgeht", sagte der Schlaubetaler. Und nach 14000 Kilometern elektrische Mobilität lautet sein Fazit und das seiner Frau sogar: "200 Prozent Fahrspaß." Sein Fahrzeug habe eine Reichweite von rund 140 Kilometern, genügend Leistung, um damit zur Arbeit oder in die Stadt zu fahren. Alle drei Tage werde das Fahrzeug über Nacht aufgeladen.

Aber es gibt dann doch einen Haken, zumindest für Mieter. Denn auch Joachim Pohle gibt zu, dass man über eine Garage oder ein besseres Carport mit einem Stromanschluss verfügen sollte, außerdem sollte ein zweites Fahrzeug mit Verbrennungsmotor für längere Strecken mit im Haushalt sein.

Beides sind Voraussetzungen, die für Mieter in Eisenhüttenstadt - immerhin 70 Prozent aller Einwohner - kaum zu erfüllen sind, es sei denn, man legt ein Verlängerungskabel aus der Wohnung bis zu seinem Auto. Darüber hinaus gibt es in Eisenhüttenstadt weit und breit keine öffentliche Versorgungsinfrastruktur für Elektroautos. Die nächsten Stromtankstellen sind in Frankfurt, Fürstenwalde oder Bad Saarow, wobei in den Orten auch nur jeweils eine Ladestation vorhanden ist.

Derweil hat Robert Böswetter, neuer Geschäftsführer der Stadtwerke GmbH, vor einigen Wochen in einem Ausschuss angekündigt, dass sich das Unternehmen der Elektromobilität zuwenden werde. Er nannte dies als ein Beispiel dafür, dass Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Dabei seien nicht die Ladestation an sich das Problem für die Stadtwerke, das es zu lösen gilt. "Das Problem ist die Software und vor allem die Abrechnung", erklärt Böswetter.

Aus Sicht der Wohnungsunternehmen sind allerdings auch die Ladestationen eine nicht zu vernachlässigende Größe. Denn es müsse sich entschieden werden, welches System man nimmt, sagt Verena Rühr-Bach, Vorstandsvorsitzende der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). So ist die Frage, ob man Ladestationen nimmt, bei denen über Geldeinwurf oder eine Kreditkarte die Kosten abgerechnet werden oder ob dies über die Wohnung des Mieters passiert. Auch müsse entschieden werden, welche Stellflächen eine Ladestation bekommen oder ob man einen zentralen Platz mit Ladestationen einrichtet. Es gebe Gespräche mit den Stadtwerken. Allerdings, das sagt Verena Rühr-Bach, steht man ganz am Anfang, wann die ersten Mieter ihre Elektro-Autos aufladen können, steht noch nicht fest. "Wir hatten bisher eine Anfrage zu diesem Thema", erklärt die Vorstandsvorsitzende.

Ähnlich sieht es auch bei der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi) aus. "Wir haben mit den Stadtwerke schon einmal darüber gesprochen", erklärt Geschäftsführer Oliver Funke. Für die Gewi gibt es aus seiner Sicht zwei Aspekte. Zum einen geht er davon aus, dass sich die Mieterladestationen an einer zentralen Stelle wiederfinden werden. "Wir machen das nicht vor jedem Haus." Zum anderen gibt es die Überlegung, auf Elektroautos umzusteigen, wenn die Gewi ihre Autoflotte erneuert.

Oliver Funke stellt noch ganz andere Überlegungen an. Denn fraglich sei, ob künftig noch jeder Haushalt ein eigenes Auto hat, oder sich vielmehr nicht sogenannte Car-Sharing-Modelle durchsetzen. Ein Fahrzeug würde dann von mehreren Nutzern gefahren.