Erst Schweiß, dann Gänsehaut

Berlin (MOZ) Zum Internationalen Deutsche Turnfest werden am Sonnabend in Berlin rund 80 000 Teilnehmer aus elf Ländern erwartet. Sie wollen sich nicht nur messen, sondern vor allem ihre Sportarten vorstellen und zum Mitmachen einladen.

Der Kirchentag ist gerade erst vorüber, da steht das nächste Großereignis vor der Tür. Das Internationale Deutsche Turnfest gilt als die größte Breitensportveranstaltung der Welt. In Berlin wurde extra ein Teil der Osterferien in die Zeit nach Pfingsten verschoben, damit die Sportler von 3200 Vereinen in 300 Schulen untergebracht werden können.

Die Teilnehmer des TSV Falkensee, gleich hinter der westlichen Stadtgrenze, können abends wieder nach Hause fahren. Mit 450 Sportlern und 40 Helfern stellen die Havelländer bundesweit die meisten Teilnehmer. Unter anderem werden sie im Olympiastadion am Dienstag mit Gymnastikeinlagen, Saltos, Flickflacks und Radschlägen bunte Bilder auf den Rasen zaubern. "Unsere Kinder sind schon 2005 beim letzten Turnfest in Berlin als kleine Bären aufgetreten", erzählt Birgit Faber. Die Vereinsvorsitzende des TSV Falkensee, die zugleich Präsidentin des Märkischen Turnerbund Brandenburg (MTB) ist, war selbst das erste Mal 1983 als Sportstudentin in Leipzig Teil einer solchen Massen-Choreographie. Das Gänsehaut-Gefühl von damals hat sie nie vergessen.

Ihre Begeisterung will sie auf die Mitglieder des Sportvereins übertragen. Das war am Anfang gar nicht so einfach. "Die Teilnahme am Turnfest kostet Zeit und Geld, zusätzlich zum normalen Training", erklärt Faber, die seit einem Jahr mit der Organisation beschäftigt ist. Gerade für die kleinen Sportler zwischen sechs und zwölf Jahren ist es manchmal hart, so lang und viel zu üben, ohne das eigentliche Ergebnis zu sehen. Denn im Olympiastadion werden sie nur Teil des großen Ganzen sein. 1700 Kinder verschmelzen zum Fest-Logo: drei bunte Sportler, die auf dem Brandenburger Tor turnen.

Um wenigstens einmal mit allen zusammen zu üben, wurde in den vergangenen Tagen auf Berliner Sportplätzen geprobt. Die älteren Havelländer Vereinsmitglieder mussten mit vier Bussen mal eben nach Neu Isenburg bei Frankfurt am Main reisen, wo das bundesweite Training für die Stadion-Gala stattfand.

Zu den Mühen kommt die Angst vor dem Terror. Erstmals wird es sogar vor den Quartieren in den Berliner Schulen Wachleute geben, was die Sicherheitskosten noch einmal erhöhen wird. "Schon seit Nizza ist die Anmeldung für solche Veranstaltungen viel schwieriger geworden", berichtet Birgit Faber. Einige Eltern haben ihre Kinder wieder abgemeldet. "Man muss sensibel auf die Ängste und Veränderungen eingehen, sich gemeinsam an einen Tisch setzen, aber sich nicht die Lebenslust nehmen lassen", findet die 54-Jährige. Sie weiß genau, wovon sie redet. Anfang 2016 hat sie ihre beiden Schwiegereltern bei einem Bombenanschlag in Istanbul verloren. Auch die beiden Rentner hatten sich bis ins hohe Alter für den Falkenseer Verein engagiert.

Dessen Mitglieder sollen nun neben der Stadiongala auch bei Shows am Brandenburger Tor auftreten sowie an Wettkämpfen teilnehmen. 400 Ausscheide in 24 Sportarten wird es geben. Dazu gehören auch Rhönradturnen oder Aerobic Dance. Mehr als 25 000 Teilnehmer aus ganz Deutschland wollen das achttägige Sportevent am Sonnabend mit einem Festzug über die Straße des 17. Juni einläuten. Ziel ist das Brandenburger Tor, wo ab 20 Uhr Tanzdarbietungen, Gymnastik- und Akrobatikshows gezeigt werden.

Unter dem Motto "Sportmetropole aktiv!" können Besucher bis Montagabend kostenlos 40 Sportarten ausprobieren. Am Pfingstmontag gibt es auch in Potsdam ein großes Familiensportfest. Dort kann man unter anderem seltene Sportarten wie Kanu-Polo und Wertungsmusizieren kennenlernen.

Der Höhepunkt des Turnfests ist die Abendgala am Dienstag mit 6000 Aktiven im Olympiastadion, zu der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet wird. Während der zweistündigen Veranstaltung soll auch der Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen verabschiedet werden. Wenn es dann feierlich wird und die Gänsehaut die Aufregung ablöst, dann wird sich wieder dieses besondere Wir-Gefühl einstellen, weiß Birgit Faber. Dann werden der Schweiß und die Arbeit zur puren Freude. "Ein Spaß, den man sich auch in der Konsumgesellschaft nicht kaufen kann."