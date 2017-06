Plötzlich beitragspflichtig

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578362/

"Auf uns kommen damit erhebliche, zusätzliche Belastungen zu. Darauf ist in den Diskussionen über Elternbeiträge bisher gar nicht eingegangen worden", berichtet eine Mutter von zwei Kindern mit Behinderung, die eine Integrationseinrichtung besuchen. Für sie und Eltern von 93 weiteren Integrations- beziehungsweise Förderkindern in Frankfurt gilt zurzeit Beitragsfreiheit. Das heißt: Anders als andere Familien müssen sie gegenwärtig keine Elternbeiträge für den Kitabesuch ihrer Kinder bezahlen. "Dass das künftig neu geregelt wird, soll jetzt einfach so nebenbei mitbeschlossen werden. Das finde ich unverantwortlich". Sie unterstütze ausdrücklich, dass die neue Beitragsordnung für viele Frankfurter Eltern Verbesserungen mit sich bringe. Auf ihre Familie aber kämen plötzlich Beitragsbelastungen von mehreren Hundert Euro pro Monat zu. Sie und ihr Mann haben deshalb einen langen Brief an die Stadtverordneten geschrieben. Darin kritisieren sie beispielsweise, dass Eltern von Integrationskindern individuell verschiedene Mehrausgaben zu tragen hätten, die bei der Beitragsberechnung nicht einkommensmindernd geltend gemacht werden könnten. Ihr Appell an die Vertreter der Stadt: "Wir glauben, Frankfurt (Oder) braucht eine Elternbeitragsordnung, die sozial fair ist und auch die Besonderheiten von Familien mit behinderten Kindern angemessen berücksichtigt".

Ina Grahl vom Amt für Jugend und Soziales bei der Stadt betont, dass die Neufassung in der Beitragsordnung keine Neuregelung sondern eine Klarstellung sei. Die (zurzeit noch) geltende Beitragsfreiheit für Familien, die Sozialhilfe nach SGB XII beziehen, sei von den Trägern zum Teil so ausgelegt worden, dass darunter auch Sozialleistungen für Kinder mit Behinderung fallen. Eigentlich seien aber nur Leistungen zum Lebensunterhalt gemeint gewesen. "Dies haben wir so hingenommen, weil die Elternbeitragsordnung an dieser Stelle missverständlich war", erklärt Ina Grahl.

Eltern mit behinderten Kindern hätten es unstrittig sehr schwer, sagt sie. "Allerdings ist das formal kein Grund, sie nicht entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit an den Kosten der Regelbetreuung - nicht jedoch an den Kosten für den behinderungsbedingten Mehraufwand - zu beteiligen", erläutert Ina Grahl. Zu dieser Einschätzung komme auch eine Arbeitsgemeinschaft mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Trägern und Eltern, die gegenwärtig eine landesweite Empfehlung für Elternbeiträge erarbeite.Entsprechend ihrem Einkommen und der Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder müssten die Eltern daher künftig wie alle anderen auch einen Beitrag zahlen.

Eine gesetzliche Grundlage zu der Frage, ob und wie Eltern von Integrationskindern an der Zuzahlung für den Kitaplatz zu beteiligen sind, gibt es nach Auskunft des Bildungsministeriums nicht. Kindertagesbetreuung sei eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe und die Träger letztlich zuständig für die Erhebung und Festlegung der Beiträge, erklärt Sprecherin Antje Grabley. In Frankfurt ist die Elternbeitragsordnung eine Empfehlung an die freien Träger. In der Regel wird sie von allen auch so umgesetzt, zumal sie an der Erarbeitung mit beteiligt werden.

Das am 8. Juni zur Abstimmung stehende Beitragsmodell sieht insbesondere für Eltern mit geringenen und mittleren Einkommen deutliche Entlastungen vor. Für besserverdienende Eltern (ab rund 50000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr) mit einem Kind steigen die Höchstbeiträge dagegen an. Neu ist ein Mindestbeitrag statt einer Zuzahlung für Frühstück und Vesper.