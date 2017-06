Abschied vom Papier

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Ab dem Jahr 2026 sollen Brandenburgs Gerichte papierlos arbeiten. Eine gewaltige Umstellung für Aktenberge gewohnte Juristen. Deshalb beginnt der Wandel bereits jetzt - mit einem "Showroom" in Potsdam und einem Pilotprojekt in Frankfurt (Oder).

artikel-ansicht/dg/0/1/1578363/

Ulrich Schwenkert seufzt, während er mit dem Finger über einen Monitor wischt. "Der Bildschirm spiegelt, man kann kaum etwas erkennen. So können wir nicht arbeiten", sagt er. Schwenkert ist der IT-Chef der Brandenburger Justiz. Als solcher hat er ähnliche Sorgen wie Privatleute oder Firmeninhaber, wenn es um die Anschaffung moderner Technik geht: Die Hersteller bleiben vieles schuldig. "Es gibt nur wenige größere Touch-Screens auf dem Markt, die nicht spiegeln", klagt er. Einen Typ Monitor, der in den jetzigen Tests die Anforderungen erfüllt, gibt es im Potsdamer "E-Justiz Showroom". An ihm und diversen anderen Geräten können Richter, Staatsanwälte und weitere Justiz-Beschäftigte nun in aller Ruhe ausprobieren, was bald nach und nach auf sie zukommt, nämlich nichts Geringeres als der wohl größte Kulturwandel im Gerichtswesen seit Jahrzehnten.

Justizangestellte, die Akten in Kisten heranschleppen oder in größeren Wagen über Flure kutschieren, Richter, die während der Verhandlung kiloschwere Ordner auf ihrem Tisch hin und her schieben und dann umständlich Banderolen von tausendseitigen Schriftstücken entfernen, um schließlich ein paar Sätze daraus vorzulesen - kaum etwas prägt derzeit die Abläufe in deutschen Gerichtsgebäuden mehr.

Doch schon ab dem Herbst soll im Rahmen eines Pilotprojekts langsam Schluss sein damit. Zunächst werde es ab November als landesweite Premiere an zwei Zivilkammern des Landgerichts Frankfurt (Oder) eine Hybrid-Phase geben, also einen Parallelbetrieb mit der Papierakte und der elektronischen, erklärte Justiz-Staatssekretär Ronald Pienkny am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne. Schritt für Schritt soll dann umgerüstet werden, bis spätestens am 1. Januar 2026 die letzte Papierakte verbannt ist.

"Wir sind verpflichtet dazu, der Bundestag hat es beschlossen", sagte Pienkny. Er betonte jedoch, dass die Neuerungen richtig und notwendig seien. "Zu einer modernen Justiz gehört die Digitalisierung." Allein bis 2020 werde man mehr als elf Millionen Euro in die Umstellung investieren und insgesamt 62 zusätzliche IT-Experten einstellen. Letzteres werde gar nicht so einfach, da die anderen Bundesländer ebenfalls diese Fachleute für ihre Gerichte benötigen.

Eine weitere große Herausforderung sei die Datensicherheit. Hier gelte es, im Verbund mit anderen Bundesländern gute Lösungen zu finden, erklärte der Staatssekretär. Richter müssten auch künftig das Recht haben, zu Hause zu arbeiten, also Akten auf dem Laptop mit sich zu führen, ohne dass Unberechtigte darauf zugreifen können. "Entscheidend ist, dass die Bürger weiter Vertrauen in die Justiz haben", gab Pienkny zu bedenken.

Auch intern erwarte er zunächst durchaus Akzeptanzprobleme, ergänzte der Staatssekretär. Die Arbeitsweise ändere sich, wenn Juristen einander Akten lediglich digital zuleiten. Deshalb sei der Potsdamer Showroom so wichtig, in dem es schon jetzt so aussieht wie künftig an allen Gerichten im Land. "Man muss das anfassen, die einzelnen Programme ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen", warb der Staatssekretär um Offenheit bei den Kollegen.

"Forumstar", "Aktenbock" oder "Normfallmanager" heißen einige jener Programme, die zu dem Justiz-Portal gehören, für das sich Brandenburg gemeinsam mit sechs anderen Ländern entschieden hat. An Hardware zählen neben den diversen Monitoren zum Beispiel ein Hochleistungsscanner und ein Signaturkartenlesegerät zum künftigen Richter-Arbeitsplatz. Denn zum einen können sich Bürger bei Bedarf auch im Jahre 2026 auf Papier an die Justiz wenden, und diese Schriftstücke müssen dann digitalisiert werden. Zum anderen muss es künftig ohne die klassische Unterschrift gehen, deshalb das besonders gesicherte Signaturverfahren.