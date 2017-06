Höchste Punktzahl für Bergische Kräher

artikel-ansicht/dg/0/

Neulewin (MOZ) Mit je einem Hahn und zwei Hennen der alten Hühnerrassen Bergische Kräher und Ramelsloher hat Züchter Julian Matthick aus Neulewin am Sonntag erfolgreich an der Rassegeflügelschau im Rahmen der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung (Brala) in Paaren/Glien teilgenommen. Für die Bergischen Kräher habe es 97 von 97 Punkten und damit den ersten Platz gegeben, berichtete der 50-Jährige nach seiner Rückkehr. Seine Ramelsloher seien mit 96 Punkten bewertet worden - das war Platz zwei.

Die Brala biete, so Julian Matthick, die Gelegenheit, alte Rassen zu zeigen und die Tiere dort lebend zu verkaufen. Beide Hühnergruppen habe er noch am gleichen Tag abgegeben. "An Leute, die sich mit alten Rassen bereits beschäftigt hatten und nun selbst züchten wollen", freute sich Matthick. "Sie waren ganz überrascht, die Tiere auf der Brala zu sehen", ergänzte der Neulewiner, der bereits im Jahr zuvor an der Messe teilgenommen hatte. Die alten Rassen seien selten. Die Hühner könnten jedoch bis zu acht Jahre in der Zucht bleiben.