Amt darf Rundfunkbeitrag pfänden

Genau 223,45 Euro betrug die Summe, die das Amt Biesenthal-Barnim bei Reinhard Behrend (Name geändert) gepfändet hat. Und das völlig zu Unrecht, wie der Rüdnitzer meint. Dabei steht gar nicht im Vordergrund, ob dem Beitragsservice das Geld zusteht oder nicht. Behrend stört vor allem, dass die Kommune dem Vollstreckungsersuchen überhaupt nachgekommen ist. Die zuständige Mitarbeiterin habe vorsätzlich Amtsanmaßung begangen, so der Rüdnitzer. Darüber hinaus habe das Amt der Bank mitgeteilt, dass es Pfändungsgläubiger ist. Dies sei aber in Wirklichkeit der Beitragsservice der Rundfunkanstalten, betont Behrend und spricht von "arglistiger Täuschung" nach Paragraph 123 Bürgerliches Gesetzbuch.

Der Direktor des Amtes Biesenthal-Barnim verweist zunächst darauf, dass in der Bundesrepublik Deutschland eine allgemeine Rundfunkbeitragspflicht besteht. Dafür bedürfe es keines Bescheides, so André Nedlin. Wenn der Beitragspflichtige jedoch mit der Zahlung in Verzug gerate, seien die rückständigen Rundfunkbeiträge durch Bescheide der jeweiligen Landesrundfunkanstalt (hier RBB) festzusetzen. Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag bedient diese sich der Verwaltungsgemeinschaft "ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice".

Nach der RBB-Beitragsordnung, so Nedlin weiter, werden rückständige Beiträge im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben. Die sachlich und örtlich zuständigen Vollstreckungsbehörden ergeben sich dabei aus dem entsprechenden brandenburgischen Gesetz. "Danach ist das Amt Biesenthal-Barnim zuständig", sagt der Direktor. Nedlin betonte zugleich, dass die Vollstreckungsvoraussetzungen von der Behörde nicht zu prüfen sind. Der Gläubiger der Forderung trage einzig und allein die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Ersuchens.

Mit einer Ankündigung wird der Schuldner aufgefordert, die rückständigen Beiträge innerhalb einer Frist zu zahlen. "Wenn diese nicht eingehalten wird, sind wir ermächtigt, die Forderung im Zwangsvollstreckungsverfahren einzutreiben", betont Nedlin. Die Behörde erlasse dann eine Pfändungs- und Einziehungsverfügung gegenüber dem Drittschuldner (unter anderem sind das Banken). Diese seien dann verpflichtet, den pfändbaren Betrag an die Vollstreckungsbehörde zu überweisen. Der Schuldner könne gegen den Verwaltungsakt Rechtsmittel einlegen, so Nedlin.