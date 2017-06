200 Kunstwerke wiederentdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Rembrandts Gemälde "Junge Frau an geöffneter Obertür" hängt seit einigen Tagen in einem kleinen Raum im Hangelsberger Bürgerhaus. Ein goldener Rahmen ziert das Bild. Es ist nicht das 1556/57 entstandene Original des großen niederländischen Malers. Aber es ist eine schöne Kopie.

Das Werk gehört zum Nachlass des 2007 verstorbenen Hangelsberger Künstlers Bernhard Kluge. Mehr als 200 Zeichnungen und Gemälde sind es insgesamt. Sie lagen lange bei Helga Heilmann, der Schwägerin des Künstlers. "Er und seine Frau hatten keine Kinder, die die Arbeiten erben konnten, darum wurden sie bei mir eingelagert", erzählt die Hangelsbergerin. Sie gehören allerdings nicht ihr, sondern ihren Kindern. "Ich wusste gar nicht, dass er so viele Bilder hatte. Es war ja alles im Karton."

Am Mittwochnachmittag hatten sich Helga Heilmann, die frühere Hangelsberger Kunstlehrerin Helga Pohl, die aus dem Ort stammende Künstlerin Wanda Stang, Ortsvorsteher Peter Komann, Bürgerverein-Vorsitzende Maria Loduchowski und noch einige andere Menschen im Bürgerhaus eingefunden, weil sich eine Gruppe Studenten der Fachhochschule Potsdam angekündigt hatte. Sie beschäftigt sich im Rahmen eines Seminars mit dem Grünheider Ortsteil. Geschichte, Entwicklung, bedeutende Persönlichkeiten, Maiglöckchenfelder, Maulbeerbäume, "rote Villa", Künstler Curt Herrmann, Landschaftsmaler Ewald Kotzan, historischer Bahnhof, Badestellen und noch einige andere Dingen interessieren die Studenten.Und so schrieb Louisa Elle im Namen ihrer Kommilitonen unter anderem eine E-Mail an Jürgen Storm. "Die Fragen haben mich so angesprochen, dass ich gleich angefangen habe, zu recherchieren", sagt der 77-Jährige. Eine Kettenreaktion folgte.

"Im Stapel mit den Gemälden von Bernd Kluge fand ich einen Zeitungsartikel über Helga Pohl", berichtet er. Thema des Berichts: die erste öffentliche Ausstellung der Kunstlehrerin. "Das passt", dachte sich der Ortschronist und suchte das Gespräch mit der heute 79-jährigen Hobby-Künstlerin, die oft mit Bernhard Kluge zusammen an Kunstprojekten arbeitete. Über sie kam er auch auf Wanda Stang. Die 31-Jährige stammt aus Hangelsberg und arbeitet heute als Künstlerin in Berlin. "Den Grundstein dafür habe ich mit Frau Pohl und Herrn Kluge gelegt", sagt die junge Frau.

Sie alle warteten am Nachmittag auf die Studenten. Doch die kamen zunächst nicht. Pfarrer Martin Haupt führte sie durch die Kirche. Es gab viele Fragen. Helga Pohl konnte nicht so lange warten. Wanda Stang und Jürgen Storm harrten aus. "Von den Bildern waren sie begeistert", berichtete Storm am Donnerstag. Die Probleme der Vermarktung des "Schatzes" hätten die jungen Leute allerdings auch gesehen.

Storm hat da aber schon eine Idee. Einen Teil der Arbeiten möchte er dauerhaft im Bürgerhaus zeigen. Dort, wo auch Arbeiten von Helga Pohl und Wanda Stang hängen. Ortsvorsteher Komann habe er "angestachelt", um bei der Gemeinde anzufragen. Interessierte Hangelsberger lädt Strom am Sonnabend, 10 bis 14 Uhr, in den kleinen Raum des Bürgerhauses ein. "Eintritt pro Person: ein Bilderrahmen", sagt er lachend - immerhin könnten ja bald einige gebraucht werden. Ein Lächeln reiche aber auch, fügt er an. Danach müssen die Bilder erst mal wieder weggeräumt werden.