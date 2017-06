Im Dienste der Opfer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578370/

Ohne Uniform: Nach Dienstschluss engagiert sich Polizistin Alice Wollmann beim Weissen Ring in der Opferhilfe. Die 41-jährige Serwesterin berät Betroffene und hält an Schulen Vorträge zum Thema Prävention.

Ohne Uniform: Nach Dienstschluss engagiert sich Polizistin Alice Wollmann beim Weissen Ring in der Opferhilfe. Die 41-jährige Serwesterin berät Betroffene und hält an Schulen Vorträge zum Thema Prävention. © MOZ/Thomas Burckhardt

Alice Wollmann hat mit Mord, Totschlag, sexuellen Übergriffen, Gewalt zu tun. Die Schattenseite der Gesellschaft, der Abgrund des Lebens - das ist beruflich ihr Metier. Die 41-Jährige ist Polizistin. Ihr Fokus ist dienstlich also auf die Täter gerichtet. Und genau deshalb engagiert sie sich nach Feierabend seit 2003 auch im Weissen Ring - in der Opferschutzorganisation.

Es sei eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Dieses Ehrenamt brauche sie einfach - als "Ausgleich" zur Profession, zur Ermittlungsarbeit, sagt die Serwesterin. Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung mit schwerwiegenden Delikten betreute sie überwiegend Opfer von Sexualstraftaten, von häuslicher Gewalt oder Stalking. Gleichzeitig sei ihr aber auch die strikte Trennung von Job und Ehrenamt wichtig. Sie übernehme keinen Fall, in dem sie dienstlich mit den Tätern zu tun hatte. "Solche gebe ich dann an einen Kollegen ab."

Hauptanliegen der Tätigkeit des Weissen Rings sei, den Opfern menschlichen Beistand zu gewähren. Sie beispielsweise zur Polizei oder zum Gericht zu begleiten, sie zu beraten und weitergehende, fachliche Hilfe zu organisieren. Etwa bei einem Rechtsanwalt oder einem Psychologen. "Wir sind gerade dabei, ein Netzwerk für die psychotherapeutische Behandlung aufzubauen", sagt Alice Wollmann. Wohl wissend, dass Betroffene oftmals Monate auf einen Termin beim Arzt oder Psychologen warten müssen. Mitunter greife der Weisse Ring Opfern auch finanziell unter die Arme, leiste also ganz praktisch Hilfe. Vor allem aber ginge es auch um das Zuhören.

Um die 40 Fälle haben die 19 Barnimer Mitarbeiter des Weissen Rings im vorigen Jahr "bearbeitet". Betroffenen geholfen, sie begleitet, ihnen beigestanden. Im Vergleich zur Zahl der Straftaten eine marginale Größe. Der Weisse Ring könne "nur" Hilfe anbieten, immer wieder öffentlich informieren. "Die Opfer melden sich bei uns." Wo die Beratung, die Gespräche stattfinden, das entscheiden die Hilfesuchenden selbst.

Im Laufe der Jahre, so schätzt Alice Wollmann, habe sie vielleicht zwei Dutzend Opfer beraten und begleitet. Mal sei es mit einem Gespräch getan, mal erstrecke sich die Unterstützung über Monate. "In einem Fall, es ging um eine Familie, habe ich diese sogar drei Jahre lang begleitet", erinnert sich Wollmann. Der Lohn für den Einsatz sei einfach das Dankeschön der Betroffenen. "Das ist mitunter ein ganz rührender Moment", sagt die Serwesterin. Gleichzeitig betonend, dass auch eine gewisse Distanz zu der Arbeit gehöre. "Gespräche mit Kollegen beim Weissen Ring helfen dabei."

Derzeit konzentriert sich die 41-Jährige auf die Prävention. Alice Wollmann geht in Schulen, spricht mit Kindern und Jugendlichen, hält Vorträge. Ein Thema, das gerade diese Altersklasse betrifft und immer mehr um sich greift, sei Cybermobbing. Ein "Lauffeuer", wie Wollmann, selbst Mutter zweier Kinder, sagt. Ihr Rat an Opfer: "In jedem Fall Hilfe suchen und nicht allein bleiben mit dem Problem."

Der Weisse Ring war 1976 als Verein in Mainz gegründet worden. Als Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Heute zählt er um die 3000 Helfer bundesweit, die in 420 Außenstellen aktiv sind. In Brandenburg sind es 18 "Filialen". Credo des Weissen Rings ist, Opfern schnell, direkt und unbürokratisch zu helfen.

Anlässlich des Tages des Ehrenamts jüngst wurde Alice Wollmann als eine von 20 Alltagshelden in Eberswalde geehrt. Eine öffentliche Anerkennung für die Frau, die abseits der Öffentlichkeit tätig ist und um ihren Einsatz kein Aufheben macht.

Weisser Ring Barnim: Tel. 03334 299433; es ist ein Anrufbeantworter geschaltet; www.weisser-ring-barnim.@web.de; allgemeine Informationen und Tipps zur Prävention auch unter weisser-ring.de