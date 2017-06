Sparkasse unterstützt Altstadtfest

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit 3500 Euro bezuschusst die Sparkasse Oder-Spree das Altstadtfest, das vom 9. bis 11. Juni in Beeskow stattfindet. Mathias Schenke, Direktor der Direktion Süd der Sparkasse, und Stefan Kamenz, Leiter der Sparkassenhauptgeschäftsstelle Beeskow, überreichten am Donnerstag den Scheck an Bürgermeister Frank Steffen. "Wir unterstützen gern die Feste in unserer Region, es ist Geld, das allen Besuchern zu Gute kommt", sagte Schenke und wünschte viel Spaß und gutes Wetter.