"Da müssen wir kämpfen"

Prötzel (MOZ) Soll die Gemeinde Prötzel eine Stellungnahme zum dritten Entwurf des sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung" abgeben oder nicht? Über diese Frage und drei geplante Windkraftanlagen in Herzhorn diskutierten am Mittwochabend die Gemeindevertreter.

Bereits zweimal hatten die Prötzeler Gemeindevertreter die Beratung und Beschlussfassung zum dritten Entwurf des sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung" vertagt. Andreas Behnen, der als stellvertretender Bürgermeister, die Sitzung am Mittwoch leitete, wollte offenbar der Empfehlung der Verwaltung folgen, den Entwurf zu befürworten und keine Einwände zu erheben.

Simona Koss forderte allerdings, dass sich die Gemeindevertreter klar zum Entwurf äußern. Ähnlich sah dies auch Olaf Kaupat. Es könne nicht sein, dass die Gemeindevertreter auf der einen Seite dem Entwurf des Teilregionalplans zustimmen, sich andererseits im Anschluss möglicherweise aber gegen drei geplante Windkraftanlagen in Herzhorn aussprechen. Schließlich seien Schwarzstörche in den Bereich zurückgekehrt. Das wiederum zweifelte Andreas Behnen an und dachte laut über eine nochmalige Vertagung nach.

Amtsdirektor Karsten Birkholz erinnerte an die verlängerte, aber nun am 9. Juni ablaufende Abgabefrist für Stellungnahmen und erläuterte auf Nachfrage von Carl Gremse noch einmal, dass der bestehende Regionalplan aus dem Jahr 2004 unter anderem nur 500 Meter Abstand zur Wohnbebauung zulässt. Deshalb bemühe sich der Investor ASE um die Genehmigung dreier Windkraftanlagen, weil diese nach Inkrafttreten des neuen Plans nicht mehr gebaut werden dürften.

Olaf Kaupat stellte dann den Antrag, dass die Gemeinde Prötzel den dritten Entwurf des sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung" ablehnt und dies damit begründet, dass die derzeitige Vogelpopulation inzwischen eine andere Artenvielfalt aufweise und eine neue Begutachtung vorzunehmen sei.

Auf Andreas Behnens neuerlichen Hinweis, dass das Vorkommen des Schwarzstorches nicht belegt sei, erklärte Amtsdirektor Karsten Birkholz, dass diese Frage von der Planungsgemeinschaft geklärt werde und der Antrag Kaupats legitim sei.

Die Gemeindevertreter folgten dem Antrag Kaupats dann mehrheitlich - mit sieben Ja-, bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Für die entsprechend geänderte Beschlussempfehlung gab es acht Ja- und zwei Gegenstimmen.

Im Anschluss befasste sich das Gremium mit drei Bauanträgen zur Errichtung einer Windkraftanlage in der Gemarkung Herzhorn, also in einem Ortsteil der Nachbargemeinde Reichenow-Möglin. Die Erschließung soll jedoch über den Herzhorner Weg im Prötzeler Ortsteil Prädikow erfolgen, der sich in einem desolaten Zustand befindet und für den zu erwartenden Schwerlastverkehr nicht ausgelegt ist. Weder in der Breite, noch in der Höhe, wie Amtsdirektor Karsten Birkholz erläuterte. Für eine Senvion-Anlage sei das gemeindliche Einvernehmen ersetzt worden und liege eine Genehmigung vor. Zwei Anträge für Senvion-Anlagen sind zurückgezogen, der Investor ASE will stattdessen drei Enercon-Anlagen errichten und bei Genehmigung auf die bereits mögliche Senvion-Anlage verzichten. Den Vorschlag des Amtsdirektors, dass er mit dem Investor über einen Ausbau des Herzhorner Wegs verhandelt, lehnten die Gemeindevertreter mit vier Ja- bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung ab. "Wir sollten mit Herzhorn solidarisch sein", hatte Heidi Leppin zuvor gemahnt. Und Olaf Kaupat erinnerte daran, dass die Anlagen inzwischen ganz andere Dimensionen als 2004 haben. "Da müssen wir kämpfen." Das Gremium lehnte die drei Bauanträge bei nur einer Gegenstimme ab.