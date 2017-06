Buntes Treiben auf dem Gutshof

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Sommerfest bei strahlendem Sonnenschein am Internationalen Kindertag - was kann Kindern mehr Spaß machen? Auf dem Alten Gutshof an der Prötzeler Chaussee haben Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zum Abijahrgang gezeigt, was sie musikalisch und schauspielerisch draufhaben. Eltern und Großeltern bevölkerten das von alten Bäumen beschattete Areal. Das Wetter gab einen Vorgeschmack auf die Ferien.

Noch ist es nicht so weit. Ein Gymnasiast schreibt noch am 12. Juni das Mathematik-Abitur nach. Gymnasiumsleiterin Linda Krannich ist zuversichtlich, dass alle 16 zur Reifeprüfung zugelassenen Gymnasiasten das Abitur schaffen.

Im ersten Jahrgang, 2013, waren es vier, im vergangenen Jahr 15. Insgesamt werden es dann mit dem aktuellen Jahrgang 54 sein. Tendenz leicht steigend, doch nicht ins Uferlose. "Wir bleiben das kleinste Gymnasium weit und breit mit 20 Schülern pro Jahrgangsstufe", sagt Lutz Krannich, der mit Reimar Fritsch die Geschäfte der gemeinnützigen GmbH führt.

Die habe sich in den vergangenen drei Jahren konsolidiert. In dieser Zeit wurde auch der Kindergarten wieder eröffnet, er war zwischenzeitlich der Platznot geopfert worden. Als zunächst auch mangels der städtischen Zuschüsse der öffentliche Kulturbetrieb auf dem Alten Gutshof erlosch und 2012 durch die rot-rote Landesregierung die Zuschüsse zu den Personalkosten der freien Schulen um ein Viertel gekürzt wurden, geriet die BundtStift gGmbH wie viele freie Schulträger in schweres Fahrwasser. "Zu Zeiten der Großen Koalition hat man uns als festen Bestandteil der Bildungslandschaft akzeptiert und vergleichsweise stabil bezuschusst", erinnert sich Lutz Krannich. Doch in der rot-roten Bildungspolitik würden freie Schulen eher als überflüssig angesehen, man tue auf allen politischen Ebenen so, als könne man auf sie verzichten.

Doch allein in der Grundschule auf dem Gutshof werden 164 Kinder beschult. Sicher kommen viele aus dem Umland, doch ein großer Teil aus Strausberg. Und die kommunalen Schulen laufen an der Kapazitätsgrenze. Eltern, die ihre Kinder bei der BundtStift-Schule anmelden, entscheiden sich für Unterricht in Lerngruppen von 16 Schülern aus den vier ersten Klassenstufen, den zwei Pädagogen erteilen. In der Klassenstufe 5/6 sind es zwei 14-köpfige Lerngruppen. "Für die 28 Plätze, die wir in diesem Jahr in der Grundschule belegen können, liegen uns mehr als 100 Bewerbungen vor", sagt Reimar Fritsch. Inzwischen kommen auch wieder Kinder aus dem eigenen Waldkindergarten in die Schule. "Im Grunde können Eltern ihre Kinder 15 Jahre lang bei uns betreuen und unterrichten lassen", ergänzt Lutz Krannich, "von drei bis 18 Jahren." Dabei ist der Campus kein abgeschlossener Mikrokosmos ohne Verbindung zur Außenwelt, der eine kleine Elite heranbildet. Nicht alle der 28 Grundschüler schaffen den Sprung in die 7. Klasse des Gymnasiums, wie auch nach der 10. Klasse wieder eine Durchmischung mit Seiteneinsteigern von außen erfolgt.

Für die Schüler besteht der Alltag auch nicht nur aus Lernen. Das Ganztagskonzept wird mit 31 Kursen untersetzt. Kinderzirkus und Kreativ-Kräuter-Küchen, vertiefende spielerische Sprachkurse für Englisch, Französisch, Deutsch und Latein. Der alte Gutshof-Freund Wolfgang Stübner hat zweimal die Woche Schüler zum Holzbildhauer-Kurs zu Gast. Und Schulband und Theatertruppen werden am 14. Juli beim "Kulturgewitter" zeigen, was sie können - bei schönstem Sonnenschein, ist zu hoffen.