Höhenflug der Luftballons

Bernau (MOZ) Rote Faßbrause, kühles Softeis, alte Spiele, bemalte Kindergesichter und entspannte Eltern - im Stadtpark Bernau zelebrierten Familien am Donnerstag den Kindertag. Organisiert von Jugendarbeitern, Erziehern aus elf städtischen Einrichtungen und Horten sowie der Stadt, kam der Trubel gut an.

Den Ideen der Kitas und Horte sowie sechs Jugendeinrichtungen Bernaus waren keine Grenzen gesetzt. Mit 2 100 Kita-Kindern und 1 800 Grundschulkindern kann Bernau durchaus als kinderreich gelten. Das zeigte sich auch im Spiel und auf zwei Bühnen. Insgesamt 15 Gruppen präsentierten ihre Lieder, Tänze und kreativen Kostüme. An Ständen wurde gemalt, gebastelt, gesprüht und geklebt.

Melanie Jitschin, die in der Stadtverwaltung arbeitet, und die dreifache Mutter und Horterzieherin Patrizia Lukacsi hatten federführend mit vielen Helfern die weitläufigen Wiesen im Stadtpark mit Ständen, Tischen und Ideen befüllt. Mit dem Kletterpark Bernau ließen sich Fahrten auf dem Segway unternehmen. Umringt war das Sackhüpfen,von der Georg-Rollenhagen-Grundschule betreut. Die Horterzieherinnen Gundula Gadow und Bärbel Weber staunten selbst: "Gerade die alten Kinderspiele machen Spaß. Es ist unglaublich, mit welchem Elan die Knirpse dabei sind." Ein Stück weiter ließen sich bei den Heideknirpsen Schönow Fangbecher basteln. Carola Marzi zeigte, wie das aus nicht mehr benötigten Bechern und Deckeln sowie Schnüren und Perlen zu bewerkstelligen war.

300 Luftballons wurden aufgeblasen, um dann zu Nenas Lied von den 99 Luftballons mit Wünschen in die Lüfte zu steigen. "Oma, ich hab dich lieb", hatte Jonas geschrieben. Sandra Lange wünschte dem Empfänger der Nachricht schon einmal Gesundheit. "Ich hab bald Ferien", freute sich ein Kind auf einem anderen Kärtchen. Diese Luftpost als Idee des Schulhortes Hasenheide kam besonders gut an.

Der achtjährige Dorian Kunze, der mit seiner Mutter und einem Freund das Fest besuchte, fand vor allem das Sackhüpfen prima. "Da gehe ich gleich noch einmal hin", befand der Junge und flitzte los. "Wir sind schon vergangenes Jahr hier gewesen. Toll, dass es diesmal auch mit der Versorgung klappt", befand Marlen Kohler, die ebenfalls mit ihrem Söhnchen Lukas unterwegs war.

Stolz präsentierte Manuel Jäkel vom Löschzug Stadt Bernau der Freiwilligen Feuerwehr das Löschgruppenfahrzeug. Umringt war vor allem das große Lenkrad. Neun Einsätzkräfte lassen sich transportieren, wenn zu Brandeinsätzen oder technischen Hilfeleistungen ausgerückt wird. "360 bis 400 Einsätze fahren wir jedes Jahr", wusste der Truppführer zu berichten. Quasi auf Nachwuchswerbezug schwitzte der Feuerwehrmann gern ein bisschen beim Heben der künftigen Helmträger.

Mit dabei waren erstmals auch die Jugendeinrichtungen der Stadt. So konnten Interessierte am Stand des Konfetti-Freizeithauses mit Spritzpistole, Schablonen und Farbe Airbrush-Bilder herstellen. Die vier Jugendsozialarbeiter der Hoffnungsthaler Stiftung, die an Grund- und Oberschulen der Stadt agieren, boten Leinenbeutel zum Bemalen an.

Daneben spielte die Kleinkunst eine große Rolle - ganz kasperfrei mit Puppenspiel und frechen Sprüchen. "Eltern helfen Eltern" informierte über die Angebote der Begegnungsstätte. Madlen Preuß, eine 26-jährige Mutter aus Ladeburg, faltete sich die Hände wund mit bunten Luftballontieren, Erdbeeren und Schwertern. Damit unterstützte die kreative Frau die Kita "Kleine Strolche".