Zum Auftakt auf Platz drei gerudert

Früh aufstehen, hieß es am Morgen des Wettkampftages, denn bereits für 8 Uhr war noch einmal "Wasserfassen" angesagt. Der Main präsentierte sich ruhig an diesem Morgen, die Sonne schien und die Skyline Frankfurts bot die perfekte Kulisse für packende Achterrennen. Die Herausforderung für die Organisatoren an diesem Tag war die Taktung der Schifffahrtspausen auf dem Main, denn nur in diesen Pausen waren Achtersprints möglich, ohne mit der Berufsschifffahrt in Berührung zu kommen. Im Zeitfahren und somit ersten wichtigen Rennen an diesem Tag präsentierte sich der Secuinfra-Achter in guter Form, der Hameln-Achter als direkter Gegner in diesem Rennen konnte knapp besiegt werden. Sie viertbeste Zeit stand nun zu Buche. Sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinale fand die Mannschaft besser ins Rennen. Die Boote aus Hamburg und Münster wurden zum Teil deutlich in ihre Schranken gewiesen.

Durch die Siege im Achtel- und Viertelfinale war eine Platzierung unter den Top 4 bereits sicher. Im Halbfinale gegen den Melitta-Achter Minden, zugleich Zeitfahrsieger vom Vormittag, entschloss man sich zu einigen Wechseln im Boot, denn jeder mitgereiste Ruderer sollte zum Einsatz kommen. Der Start im Halbfinale missglückte, die ersten vier Schläge kamen nicht so spritzig wie in den Rennen zuvor und ein kleiner "Krebs" verschaffte dem starken Achter aus Minden den entscheidenden Vorsprung, welcher trotz beherzten Zugreifens im Boot von Rüdersdorf-Pirna nicht mehr hergegeben wurde. Das kleine Finale um Platz 3 war jedoch bereits ein toller Erfolg für den Secuinfra-Achter. Im Rennen um die "Goldene Ananas" (Platz 4) oder eine ersehnte Bronzemedaille wurde noch einmal auf die Zeitfahrmannschaft zurückgegriffen. Gegener war der Salzkristall-Achter aus Bernburg. Inzwischen waren etwa 10 000 Zuschauer an der Strecke und verfolgten die Finals der 1. udn 2. Bundesliga. Die Startampel war bereit für ein packendes Rennen zwischen Bernburg und Rüdersdorf-Pirna. Rot - Grün - Go und die ersten Startschläge peitschten durchs Wasser. Bereits nach den ersten zehn Schlägen hatte der Secuinfra-Achter die Bugspitze vorn und schob sich mit einer knappen viertel Bootslänge Vorsprung über die Ziellinie. Bernburg hatte an diesem langen heißen Rudertag am Ende nichts mehr hinzuzusetzen. Jubel und Freude im Secuinfra-Achter, die Bronzemedaille als krönender Abschluss des ersten Renntags der Ruder-Bundesliga. Der erste Renntag beschert einen schönen Anblick nach über einem Jahr Pause vom Bundesligageschehen. Den Tagessieg in der 2. Ruder-Bundesliga holte sich der Melitta-Achter Minden vor dem Ruder-Club Witten Achter.

Secuinfra-Achter: Tim Bartels, Thomas Bode, Andi Jähnicke, Alexander Bast, Thomas Herrmann, Matthias Mehl-Uderhardt, Stefan Schaaf, Pail Hussek, Jan Gregor Pfitzner, Christopher Gey, Steuerfrau: Alice Sickenberger

Nächster Stopp im Rahmen der Bundesliga: 17. Juni, Hamburg, Alster-Arena.