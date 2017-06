Kindertag mit vollen Händen

Kindertag in Frankfurt und Slubice

Zum internationalen Kindertag fanden in Frankfurt und Slubice zahlreiche Veranstaltungen statt. Im Eurocamp am Helenesee tobten 300 Kinder, in der Grundschule am Botanischen Garten wurde Rekorde aufgestellt und auf dem Plac Bohaterów feierten die Familien beim Frankfurt-Slubicer Kinderfest. © MOZ / Sonja Jenning