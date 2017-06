Skiverein ehrt engagierte Mitglieder

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZi) Eine rundum positive Bilanz hat Dieter Bosse, Vorsitzender des WSV 1923, am Dienstagabend während der Vereinssitzung im Restaurant "Olivo" gezogen. Die Namensgebung der 40-Meter-Schanze auf "Kurstadtschanze Helmut Recknagel" und das Handicap-Springen um den Helmut-Recknagel-Pokal am 20. Mai sei eine durchaus gelungene Veranstaltung mit mehr als 1000 verkauften Karten gewesen, so der Vereinschef. Allerdings bedauerte Dieter Bosse, dass nur ein oder zwei Prozent der Gäste aus Bad Freienwalde gekommen seien, während viele andere Besucher weite Strecken gefahren seien, nur um solche Sportgrößen wie Helmut Recknagel, Henry Glaß oder Ulrich Wehling treffen zu können. In der Außenwirkung habe die Veranstaltung dem Wintersportverein jedenfalls viel gebracht. Mit Christian Görke (Linke) war nicht nur der stellvertretende Ministerpräsident von Brandenburg in Bad Freienwalde, sondern auch der Finanzminister. Von ihm erhofft sich der Verein Unterstützung, wenn es um die Finanzierung von zwei Lifts für die Schanzenanlage geht.

Was hoch einzuschätzen sei, dass es sich der Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), Franz Steinle, nicht nehmen lassen hat, bei der Namensgebung dabei zu sein, so Dieter Bosse. Und nicht nur das, er gehörte bereits am Vorabend zu den Teilnehmern der deutsch-polnischen Konferenz zur Nachwuchsförderung in der Grenzregion. Er schaute sich auch den Nachwuchs am Sonnabend beim Pokalspringen an. Damit war natürlich ebenso Horst Hüttel, Sportlicher Leiter des Deutschen Ski-Verbands (DSV), befasst. Er habe die Gelegenheit genutzt, Eltern und Springer auf Möglichkeiten einer Sportförderung hinzuweisen. "Was jetzt von uns erwartet wird, sind Leistungen", so der WSV-Vorsitzende. Da sei es nur gut gewesen, dass auf der 40-Meter-Schanze mit Max Unglaube ein Bad Freienwalder Skispringer gewonnen habe, so Bosse.

Freuen durften sich am Dienstag mehrere Vereinsmitglieder. Sie erhielten für ihr Engagement im Verein eine der begehrten Helmut-Recknagel-Medaillen. Zu den Geehrten gehören unter anderem Andrea Kuchcinski, Nobert Langanke als "hervorragender Stadionsprecher", wie Dieter Bosse lobte, und Landestrainer Stefan Wiedmann. Seine Stelle wird, als einzige von zirka 3950 Vereinen, vom DSV mitfinanziert.