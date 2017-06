Regionalzüge bekommen Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Deutsche Bahn testet auf zwei Brandenburger Regionalexpresslinien den Einsatz vernetzter Züge. Die Kunden erfahren unter anderem per App, in welchem Wagen ausreichend Sitz- und Stellplätze verfügbar sind. Zudem wird kostenfreies WLAN installiert, bezahlt vom Land.

Schon beim Einsteigen soll die Digitalisierung der Züge sichtbar werden. Auf Monitoren neben den Türen wird unter anderem die Auslastung angezeigt. Sensoren zählen Fahrgäste und Fahrräder, eine Software berechnet daraus die freien Kapazitäten. "Die Digitalisierung sowie der Einsatz kleinster elektronischer Bauteile bieten uns völlig neue Möglichkeiten", sagt Joachim Trettin, Chef von DB Regio Nordost, am Donnerstag bei einer Präsentation. Vorerst werden die Neuerungen in zwei Zügen der Regionalexpresslinien RE3 und RE5 getestet.

"Colibri" wird das IT-System genannt, welches auch die Wartung revolutionieren soll. "Wir können künftig live auf einem Bildschirm verfolgen, in welchem Zustand sich ein Zug befindet", sagt Uwe Fresenborg, Geschäftsführer der DB Instandhaltung. So werden ebenfalls Sensoren an Fahrzeugteilen verbaut. "Die Überwachung funktioniert wie beim Auto", erklärt Fresenborg. In den Werkstätten könne dadurch viel Zeit gespart werden. Geplant ist auch eine Verbesserung der Sicherheit. Die entsprechenden Komponenten würden noch geprüft, so Fresenborg. Die Technik sei ausgefeilter als jene in den ICE-Zügen.

Als wichtigen Kundenservice bezeichnet Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider die Einführung von WLAN in den Regionalbahnen. "Immer mehr Menschen pendeln auf längeren Strecken, sie wollen die Fahrtzeit effektiv nutzen", betont die SPD-Politikerin. Bislang sei die Netzabdeckung entlang der Bahntrassen lückenhaft. In den Ausschreibungen wurden die Anbieter daher verpflichtet, WLAN-Netzwerke in Regionalzügen anzubieten. Nach Angaben der Bahn ist ein Datenvolumen von 50 Megabyte kostenfrei. Darüber hinaus wird über eine App auch ein kleines Entertainment-Programm mit Spielen angeboten.

Nach Aussagen der Ministerin wächst der Nahverkehr in der Region weit über dem Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Fahrgäste stieg binnen Jahresfrist um mehr als fünf Prozent. Die größte Auslastung werde in Zügen auf der Linie RE1 registriert, sagt die Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, Susanne Henckel. Sie verspricht sich durch den Einsatz intelligenter Systeme auch eine bessere Steuerung der Kapazitäten. "Denkbar ist, dass während einer Fahrt jene Wagen abgeschaltet werden, in denen kein Fahrgast sitzt. Das spart enorm viel Strom", betont sie.

