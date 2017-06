Bürgermeisterkandidaten streiten sich im Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Am Anfang jeder Kandidatur zur Bürgermeisterwahl in Oranienburg stand der Wunsch nach einem fairen Wahlkampf. Dieser angebliche Wille ist längst einer angespannten Auseinandersetzung gewichen, zu der auch diverse Streitereien im Internet gehören. Der parteilose Kandidat Alexander Laesicke, der mit seinem früheren Freund und jetzigen Kontrahenten Enrico Rossius, Bewerber der Linken, im Clinch zwischenzeitlich schon vom Du zum Sie gewechselt war, ihn mittlerweile wieder dutzt, droht, ihn nun zu verklagen.

Anlass ist ein Artikel in der Parteizeitung "Linksblick", in der Laesickes Positionen zur Verkehrsentwicklung nach dessen Ansicht falsch dargestellt werden. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Laesicke auf seiner Homepage und auf seinem Facebook-Kandidatenprofil seine politischen Positionen. Beim Thema Stadtentwicklung plädiert er für eine "Beruhigung der Innenstadt" mit einer Fußgängerzone in der Bernauer und der Breiten Straße. Der Verkehr solle künftig über die Walther-Bothe-Straße und eine dort zu errichtende Havelbrücke fließen.

Im "Linksblick" wird Laesicke unterstellt, er wolle die Schlossbrücke ganz schließen und die Walther-Bothe-Straße zur Autobahn umwandeln. In der Parteipostille, die vergangene Woche kostenlos an fast jeden Haushalt in Oranienburg ging, heißt es: "Der parteilose Bürgermeisterkandidat Alexander Laesicke setzt noch einen drauf und will gar den Verkehr über die Schlossbrücke zukünftig stoppen."

"Das habe ich nie gefordert", entgegnet Laesicke und macht Rossius für den nicht namentlich gekennzeichneten Artikel verantwortlich. "Auch wenn der Autor anonym bleibt, spreche ich persönlich Enrico Rossius an, der regelmäßig polemische, schlecht recherchierte und zusammengenagelte Beiträge verfasst, ohne die Courage zu haben, wenigstens seinen Namen darunter zu setzen", schreibt Laesicke. Es sei nicht das erste Mal, dass Rossius versuche, ihm mit falschen Unterstellungen zu schaden.

Innerhalb einer Facebook-Debatte ruderte Rossius zurück, ohne sich klar für die falsche Darstellung zu entschuldigen, kündigt aber etwas lax eine Richtigstellung an: "However, stellen wir in der nächsten Ausgabe richtig." Der Artikel sei "aus Platzgründen sinnverändernd gekürzt worden", heißt es seit Dienstag auf der Facebook-Seite der Linken.

Fairness fehlt dem Wahlkampf auch an anderer Stelle. Der Grünen-Kandidat Heiner Klemp fand am Wochenende seinen eigenen Flyer zerrissen in seinem Briefkasten. Das Flugblatt der CDU-Bewerberin Kerstin Kausche sei dagegen heil geblieben, berichtete Klemp. Ihm wurde sogleich vorgeworfen, er unterstelle, Kausche hätte den Flyer zerrissen. Die distanzierte sich: "So etwas tut man nicht." Sie habe mit ihrem Mann selber ihre Flyer verteilt. "Ich wünsche mir, den Schmutzkübelwahlkampf wegzulassen", schrieb Kausche.