"Hexentreiben in Hoppegarten"

Herr Seidel, Ihnen wird vorgeworden, öffentliche Gelder nicht richtig abzurechnen. Wie sehen Sie das?

Was hier passiert, ist ein einziges politisches Hexentreiben. Zwei Gemeindevertreter haben sich auf mich eingeschossen und versuchen, mich und den Verein madig zu machen. Fakt ist, dass wir dieses Jahr bisher keinen Cent bekommen haben.

Warum?

Weil ich nichts abgerechnet habe. Mir wurde von Bürgermeister Karsten Knobbe eindeutig erklärt, dass ich das lassen kann, da der Haushaltssperrvermerk droht.

Was meinen Sie mit Hexentreiben?

Es geht hier um reine Politik. Zwei Gemeindevertreter - CDU und Grüne - wollen unbedingt Bürgermeister bzw. 1. Beigeordneter werden. Sie wollen mir in die Parade fahren. Denn sie wissen, wenn ich mich als SPD-Fraktionschef in zweieinhalb Jahren auch um diesen Posten bemühen würde, hätte ich einen großen Verein mit rund 2000 Sporttreibenden hinter mir. Deshalb wollen sie mich jetzt schon demontieren.

Was ist an den Vorwürfen dran, Sie würden beantragte Gelder nicht richtig abrechnen bzw. die entsprechenden Formulare nach Lust und Laune ändern?

Der Verein hat 2017 bis zum heutigen Tag keinen Cent an Vereinsförderung bzw. Betriebskosten-Zuschuss erhalten. Es ist so, dass bei allen Veranstaltungen, für die wir finanzielle Unterstützung beantragen, wir zunächst in Vorkasse gehen. Dank Sponsoren und privater Gelder bekommen wir das auch meist hin - und dann wird aufgrund von Belegen abgerechnet. Das heißt, die Verwaltung prüft und wenn alles unbedenklich ist, bekommen wir die beantragten Gelder auch ausgezahlt. So war das in all den Jahren zuvor.

Sie sagen, es hätte dieses Jahr noch kein Geld gegeben. Aber es gab doch schon Veranstaltungen. Wie geht das?

Ich habe zahlreiche Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise abgespeckt, da ich befürchten musste, dass der Verein in finanzielle Schieflage gerät. Das will ich nicht. Der Bürgermeister hätte übrigens in jeder Sitzung, in der es bisher um den Sperrvermerk ging, aufklären können, dass nichts Unrechtes geschehen ist. Und alle Unterlagen in Ordnung waren. Auch hätte man mir ja durchaus das Rederecht erteilen und mich befragen können. Aber das ist ja nicht gewollt. Wie sagte Kay Juschka so schön: ,Ich stelle nur Behauptungen auf. Ob sie richtig oder falsch sind, muss der andere beweisen.'

Der Sperrvermerk wird aufgehoben, heißt es im Beschluss, wenn Sie u. a. in nicht öffentlicher Sitzung alle Unterlagen des Vereins offen legen. Werden Sie das tun?

Nein. Das sind Interna, die niemanden etwas angehen und zum Teil auch dem Datenschutz unterliegen. Das wäre überhaupt nur denkbar, wenn alle Vereine, die Förderungen bekommen, dies tun müssten. Zum Beispiel die Jugendwerkstatt Hönow, der Verein für Volksfeste, die AWO, der Betreiber des Hauses der Generationen ... Mit welchem Recht eigentlich?

Wie lange wird es den SC Dynamo Hoppegarten noch geben?

Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe begonnen, Mitarbeiter zu entlassen, Sportveranstaltungen gestrichen und bin dabei, mit Hilfe von Sponsoren wenigstens noch einige Wettkämpfe finanzieren zu können. Die Deutschen Kata-Meisterschaften im Juni habe ich so abgespeckt, dass es irgendwie gehen wird. Ich wollte Werbung für die Gemeinde machen. Aber das ist nicht gewollt.

Ihnen wird zudem vorgeworfen, Sie hätten sich widerrechtlich Fördermittel für die Judohalle als Mitglied des Präsidiums vom Landessportbund ergattert?

Ich werde jetzt juristische Schritte einleiten. Das ist alles nicht mehr erträglich. Die Fördermittelzusage gab es, bevor ich dieses Ehrenamt angetreten habe. Wir nutzen von der Gemeinde eine supermarode Halle, in die wir jährlich rund 30 000 Euro stecken. Wir mussten jetzt dringend die Heizungsanlage in einer gemeindeeigenen Halle erneuern. Dafür hat die Gemeinde einen Eigenanteil von 9053,52 Euro zugesagt. Der Verein muss einen Kredit von rund 12 000 Euro aufnehmen. Wo ist da meine Bereicherung?