Hennigsdorf reagiert auf Geburtenhoch

Wie sehr Prognose und Realität voneinander abweichen können, zeigt die Annahme von 2012. Damals gingen Fachleute davon aus, dass 2016 in Hennigsdorf nur noch 202 Babys geboren werden. In der Realität waren es dann 243. Damals ging man ebenso davon aus, dass die Zahl der Neugeborenen bereits ab 2017 nach und nach deutlich unter die 200er-Marke fällt, jetzt werden selbst für 2022 noch 212 Geburten prophezeit. So erfreulich sich diese Entwicklung für die Stadt darstellt, hat sie auch eine Kehrseite: Hennigsdorf muss investieren, um alle Kinder betreuen zu können.

Trotz mehrerer Neubauten und modularer Anbauten an städtische Kitas gibt es derzeit vor allem im Krippenbereich einen Engpass. Bis zu einem halben Jahr, so ist aus dem Rathaus zu hören, müssen Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs warten. "Erst ab 2019 ist in der Altersgruppe 0 bis 3 von einer ausreichenden Zahl an Plätzen auszugehen", heißt es im Kita-Bedarfsplan. Das trifft auch nur dann zu, wenn die Geburtszahlen nicht über der jetzt vorgestellten Prognose liegen.

In Zukunft will die Stadt weitere Plätze in allen Altersgruppen anbieten, um eine gewisse Reserve zu haben und Eltern die Möglichkeit zu geben, vom Kita-Wahlrecht Gebrauch machen zu können.

In den Augen der Abgeordneten scheint der neue Kita-Plan geradezu perfekt zu sein. Bei der Abstimmung am Mittwoch im Stadtparlament gab es keine einzige Nachfrage. Und bis auf Horst Brandenburg (Bürgerbündnis), der sich enthielt, votierten alle für das Zukunftspapier. Das wiederum birgt keine Überraschungen, sondern setzt auf bereits angekündigte Ausbauten und Erweiterungen. Die größte Investition wird es auf dem Grundstück der heutigen Regenbogenschule geben. Nach dem Auszug des jetzigen Nutzers - für die Regenbogen-Kinder entsteht derzeit ein Neubau zwischen Bahnhof und Bibliothek - soll das Gebäude für 955 000 Euro umgebaut werden. Damit entfällt die in den Vorjahren geplante Erweiterung der Kita Schmetterling durch einen modularen Anbau. Hier soll künftig der Hort Nordlicht seine Heimat finden, während die Gebäude der Kita Pünktchen und Anton dann ausschließlich den Jüngeren zur Verfügung stehen.

Schrittweise aufgestockt wird die Kapazität des Hortes Havelfüchse, der für die Betreuung der neuen Grundschule an der Schulstraße zuständig ist. 2019 soll die endgültige Kapazität mit 165 Plätzen erreicht werden. Die Horträume und die im vorigen Jahr eröffnete Schule können wachsen, indem sie die nach und nach freiwerdenden Räume der Schule an den Havelauen nutzen.

Negativ entwickelt hat sich übrigens das Angebot im Bereich der Tagespflege. Sowohl die vorhandenen Plätze als auch die Nachfrage sinken. Gab es 2014 noch 38 Plätze, so sind es derzeit nur noch 28 Plätze, von denen rund 20 belegt sind. Das Angebot wird sich aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr verringern, weil Tagesmutter Annika Lohr ihre fünf Plätze zugunsten der Eröffnung einer Privat-Kita streichen will. In der Kita Am Waldspielplatz sollen bereits ab diesem Sommer zwölf Kinder betreut werden. Allerdings dauert das Prozedere zur Umwidmung des Gebäudes länger als gedacht.Laut Kreissprecher Ronny Wappler fehle noch ein Planungsdetail für den Küchenbereich. Wappler verspricht: "Ist der da, ist alles reif für die Baugenehmigung."