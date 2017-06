Windkraft-Pläne liegen jetzt öffentlich aus

artikel-ansicht/dg/0/

Wie Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwochabend im Kreistag erläuterte, will die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel insgesamt 34 neue Eignungsbiete in Oberhavel, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ausweisen. In Oberhavel sind davon allerdings nur noch vier vorgesehen. Dazu gehören eine Fläche bei Altlüdersdorf und Zabelsdorf (135 Hektar), bei Kraatz und Osterne (99 Hektar), im Wald zwischen Beetz und Neuendorf (452 Hektar) und zwischen Badingen und Mildenberg (141 Hektar). Der Wald zwischen Lehnitz und Summt sowie Flächen am Autobahndreieck Havelland enthalten die Planentwürfe nicht mehr.

Plandokumente sind auf www.prignitz-oberhavel.de abrufbar und im Landratsamt Oranienburg, Haus 1, Raum 3.20, einsehbar. Stellungnahmen können per E-Mail abgegeben werden: beteiligung@prignitz-oberhavel.de.