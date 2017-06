Sonne satt und sexy dazu

artikel-ansicht/dg/0/

"Nach zehn Jahren Planung und harter Arbeit freuen wir uns sehr, dass wir unser Projekt bald fertiggestellt haben und heute das Portfolio der hochkarätigen künftigen Mieter präsentieren können", teilt Michael Braun mit, Präsident von Grit Development. "Dutzende Geschäfte öffnen bereits im Sommer, im September folgt dann die offizielle Eröffnung des Kimpton Rowan Hotels. Das Grand Opening planen wir für Mitte November."

Das moderne Boutique-Hotel Kimpton Rowan Hotel in zukunftsweisendem Design bietet mit dem einzigen Rooftop-Pool und der einzigen Rooftop-Bar in Palm Springs großartige Instagram-taugliche Aussichten; im hoteleigenen Restaurant verwöhnt der Küchenchef seine Gäste mit saisonalen Eigenkreationen. Exklusive Läden wie francesca's mit ausgesuchten Mode- und Einrichtungsstücken laden zum Shoppen und Stöbern ein. Gastronomisch sind die mediterrane sowie die typisch US-amerikanische Küche vertreten. Internationale Mode- und Restaurantketten ergänzen das Portfolio des Komplexes. Das US-amerikanische Einrichtungshaus West Elm hat bereits 2016 seine Pforten geöffnet, gefolgt von Blaze Pizza im März diesen Jahres.

"Die abwechslungsreiche Mischung zeigt die Qualität und Vielfalt der Geschäfte, die in der neuen Einkaufspassage zu finden sind", fügt Braun hinzu. "Wenn es fertig ist, wird dieses Projekt Palm Springs' Spitzenplatz der Top-Destinationen in den USA weiter untermauern. Die Gäste genießen hier ihren Aufenthalt in luxuriösen Unterkünften, können beim Einkaufen aus diversen namhaften Marken wählen und ihren Abend in einem der wunderbaren Restaurants beschließen - alles in Laufweite und umgeben von einer wunderschönen Szenerie mit Ausblicken, die es kein zweites Mal auf der Welt gibt."

Weitere Informationen zu Palm Springs stehen unter www.palm-springs.de zur Verfügung.