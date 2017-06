Betrunkener löst Unfall aus

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (mo) Ein 53-Jähriger, der 3,93 Promille Alkohol im Blut hatte, löste am Donnerstagabend einen Unfall in Hohen Neuendorf aus. Der Skoda-Fahrer bog gegen 19.30 Uhr von der Oranienburger Straße nach links in die Erdmannstraße ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, teilte Toralf Reinhardt von der Polizeidirektion Nord mit. Er stieß frontal mit einem entgegen kommenden Auto zusammen, in dem eine 68-jährige Frau saß. Beide wurden verletzt. Der betrunkene Skoda-Fahrer ist seinen Führerschein los, sagte Reinhardt. Der Sachschaden belaufe sich auf 10 000 Euro.