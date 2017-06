Ein Jubiläum mit Stolz und Wehmut

artikel-ansicht/dg/0/

Am 11. Mai feierte der 67-Jährige mit Familie, Freunden, Bekannten und natürlich der Kundschaft den 200. Geburtstag der Fleischerei. Obwohl damit viel Stolz und große Freude verbunden waren, ist Frank Weckewitz derjenige in der Familie, der Ende Juni das Geschäft für immer schließen wird.

"Natürlich ist Wehmut dabei", bemerkt der Unternehmer und beginnt aus der Vergangenheit des traditionsreichen Familienunternehmens zu erzählen. Die hat es in sich und begegnet der aufmerksamen Kundschaft eigentlich mit jedem Ladenbesuch.

Gleich neben der Eingangstür hängt eine Medaille. Sie erinnert an Christian Weckewitz, der am 11. Mai 1817 die Fleischerei in Wiesenburg begründete. "Er hat gegen Napoleon gekämpft und dafür diese Tapferkeitsmedaille erhalten", erzählt der Fleischermeister. Auf dem vergilbten Papier ist in feinstem Sütterlin geschrieben, dass der aus Coswig in Sachsen-Anhalt stammende Christian Weckewitz "im feindlichen Feuer gestanden, und seiner Pflicht gemäß sich benommen hat". Dafür wurde ihm am 23. Februar 1818 auf höchsten Befehl hin die Tapferkeitsmedaille verliehen. Ab 1817 war Weckewitz, nachdem er Dorothee Matern ehelichte, in Wiesenburg ansässig. Seitdem ist der Familienname untrennbar mit dem Ort verbunden. Auf Christian Weckewitz folgten Gottlieb (geboren 1820), Albert (geboren 1850), Ernst (geboren 1881), Albert (geboren 1914) und Frank Weckewitz (geboren 1950).

"Ich musste damals nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten, sondern wollte es. Ich bin da rein gewachsen, mit dem Geschäft groß geworden", erzählt der 67-Jährige. Auch einer seiner drei Söhne erlernte das Fleischerhandwerk und legte die Meisterprüfung ab. Das Geschäft will er aber nicht weiterführen. Frank Weckewitz hat Verständnis für diese Entscheidung und redet dem Sohn nicht hinein. Er sagt: "Die Bedingungen sind schlechter geworden. Ein großes Defizit für uns sind auch die fehlenden Parkplätze vor dem Geschäft." Zu DDR-Zeiten hatte Weckewitz zehn Mitarbeiter, aktuell sind es drei. Am 30. Juni wird er die Landfleischerei mit Imbiss für immer schließen. Was er mit der Freizeit danach anstellen wird, weiß er noch nicht. "Auf jeden Fall erst einmal in den Urlaub fahren. Meine Frau Barbara möchte in den Norden", erzählt der Fleischermeister. Er ergänzt: "Bislang haben wir uns in jedem Jahr nur eine Woche Urlaub gegönnt." Da gibt es jetzt ordentlich nachzuholen. Und wer weiß, vielleicht frönt Weckewitz wieder mehr dem Sport - so wie früher, als er während der Ausbildung in Potsdam Freude am Handball spielen hatte.