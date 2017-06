Die Schule muss wachsen!

artikel-ansicht/dg/0/

Unterrichtet wird der Nachwuchs im 1996 bezugsfertig gewordenen Schulgebäude, im Containerbau auf dem Schulhof und in der benachbarten Oberschule. Dennoch ist die Raumsituation im Schul- und Hortbetrieb nicht ausreichend. "Es gibt keinen Raum, der nicht doppelt genutzt wird", erklärt Schulleiterin Ines Michaelis.

Damit ist die vor drei Jahren durch den Containerbau gelöste Raumnot bereits wieder hinfällig und die Schule platzt erneut aus den Nähten. "Die Situation muss verbessert werden", sagte Bauamtsleiter Christoph Grund in der Sitzung des städtischen Wirtschafts- und Finanzausschusses. Ursula Schwill (Die Grüne) ergänzte: "Die Hortsituation ist stark angespannt. Wir brauchen deshalb eine unmittelbare Lösung".

Ein Containeranbau soll die Situation jetzt wieder entspannen. Christoph Grund dazu: "Die neuen Container sollen ebenfalls angemietet werden und bis zum Ende der Mietzeit der bereits vorhandenen Anlage im Januar 2024 am Standort verbleiben". Geplant ist, dass der ins Auge gefasste zwei Klassen- und vier Horträume umfassende Anbau im Mai 2018 bezugsfertig ist und mittels Überdachung mit dem bestehenden Container verbunden wird. Von der Notwendigkeit überzeugt, gab es unter den Ausschussmitgliedern lediglich Diskussionen über den Standort des Anbaus.

Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, empfahlen die Ausschussmitglieder den Container auf dem Sandbolzplatz des Schulhofes aufzubauen.

Folgen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 3. Juli dem Votum, soll das Projekt über die Sommermonate ausgeschrieben werden. 94.000 Euro sind aktuell als Baukosten genannt.

Der Containeraufbau im an den Schulhof angrenzenden Wald, der als zweite Variante zur Diskussion stand, wäre durch eine erforderliche Waldumwandlung und den Bau eines neuen Zaunes um weitere 84.000 Euro teurer geworden. Die Mietkosten für die Containermodule beziffern sich ferner auf monatlich 6.000 Euro und jährliche Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 10.000 Euro.

Um den zukünftigen Raumbedarf an der Schule zu ermitteln, plant die Kommune zudem ein neues Schulentwicklungskonzept erarbeiten zu lassen. "Unter Einbeziehung aller am Schulbetrieb Beteiligter", forderte Schwill. Stellt sich dabei heraus, dass nach Ablauf der Mietzeit der beiden Containerbauten die vorhandenen Platzkapazitäten an der Grundschule Geschwister Scholl und an der benachbarten Krause-Tschetschog-Oberschule nicht ausreichen, soll ein massiver Schulergänzungsbau errichtet werden, der vor dem Abbau der Containeranlagen im Januar 2024 bezugfertig ist.