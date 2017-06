Wandertouren durch den Hohen Fläming

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Naturschätze im Naturpark Hoher Fläming" führt Naturparkleiter Steffen Bohl am kommenden Donnerstag, 8. Juni, in das Naturschutzgebiet "Klein Briesener / Bullenberger Bach". Das 298 Hektar große Naturschutzgebiet ist rund zehn Kilometer nordwestlich von Bad Belzig gelegen. Naturnahe Fließgewässer, abwechslungsreiche Wälder mit standorttypischer Artenzusammensetzung und schützenswerten Altbaumbeständen sowie eine strukturreiche, hügelige Landschaft kennzeichnen das Gebiet. Es bietet Lebens- und Rückzugsräume unter anderem für seltene Wirbellose wie Eintagsfliegen und Strudelwümer und die Zweigestreifte Quelljungfer, einer Libellenart. Los gehts um 16.00 Uhr an der Kirche Klein Briesen. Auskunft und Anmeldung im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben: 033848/60004, info@flaeming.net . Die Reihe wird am 6. Juli mit dem Naturschutzgebiet "Verlorenwasserbach - Oberlauf" fortgesetzt. Wildnispädagoge und Fährtenleser Paul Wernicke lädt vom kommenden Freitag, 9. Juni, bis zum Sonntag, 11. Juni, zum Workshop "Die Kunst des Fährtenlesens" Der Kurs richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Bei diesem intensiven, erfahrungsorientierten Workshop tauchen die Teilnehmer in das Leben heimischer Säugetiere ein. "Aus ihren Spuren gewinnen wir Einblicke in die Biologie der einzelnen Tierarten und in deren ökologische Verbindungen zur Landschaft. Jeder der lesen kann, kann auch Spuren lesen lernen. Tatsächlich ist das Fährtenlesen dem Lesen von Buchstaben wie wir es praktizieren sehr ähnlich: Aus kleinen und großen Zeichen in vielfältiger Kombination können Informationen gezogen werden, die weit über das hinausgehen, was für ein ungeschultes Auge sichtbar ist", so Wernicke. Der Veranstaltungsort ist "Der Zinken" in Grützdorf. Anmeldung und Informationen: www.wildnisschule-hoherflaeming.de.