750 Euro für die Musikförderung

Rathenow (MOZ) Die Förderschule Spektrum in Rathenow konnte sich am Donnerstag über 750 Euro freuen. Das Geld stammt aus der Spendenaktion während des Konzertes des Philharmonic Volkswagen Orchestras im Optikpark. Sven Kollberg als Vertreter des Optikparks übergab den Scheck an die Förderschule, die das Geld für die Musikförderung einsetzen wird. Ein genaues Projekt stehe noch nicht fest, aber wahrscheinlich wird ein Teil des Geldes an die Trommelgruppe der Schule gehen und für neue Trommeln eingesetzt werden. Die Trommelgruppe hatte vor dem Konzert die Besucher im Mühlenhof begrüßt und war sehr gut angekommen.