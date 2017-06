Netzwerk Gesunde Kinder sucht neue Paten

artikel-ansicht/dg/0/

"Unser Angebot, Eltern von Neugeborenen bis zum vollendeten dritten Lebensjahr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wird gut angenommen", sagt Mandy Schulz, Projektmitarbeiterin der Oberhavel Kliniken, die Träger des Netzwerks Gesunde Kinder ist. "Die Familie erhält fachliche Unterstützung zu allen Fragen der Kindesentwicklung, angefangen von Motorik über Zahn- und Mundhygiene bis hin zu psychosozialen Fragen." Derzeit sind in Gransee 15 Paten im Einsatz. Sie betreuen insgesamt 60 Familien. "Wir könnten aber noch Unterstützung gebrauchen", so Schulz.

Die Paten erhalten eine kostenlose Ausbildung, die drei Monate dauert. Es sind zwölf bis 14 Abendtermine mit jeweils zwei bis drei Stunden zu absolvieren, Kommunikationstraining inklusive. Danach kann es losgehen. Mandy Schulz vermittelt die Paten zu den "möglichst passenden Familien". Für Karin Schulze, die seit 2009 im Netzwerk ehrenamtlich tätig ist und zu den dienstältesten Paten zählt, haben die Familien immer gepasst. Im Laufe der Jahre hat sie zwölf Familien und 15 Kinder betreut. "Bei einigen bin ich dann auch für die Geschwister Patin geworden", freut sich Karin Schulze. Die Arbeit mit Kindern sei ihr wichtig. "Meine Kinder sind längst groß, mein Enkel ebenfalls, in den Patenfamilien fühle ich mich wieder gebraucht."

Das "Gebraucht werden" ist, wie Mandy Schulz erklärt, klar definiert. "Paten sind weder Babysitter, noch Fahrdienst, noch Haushaltshilfe. Sie stehen als Ansprechpartner zur Kindesentwicklung zu Verfügung." Dass genau hier Bedarf besteht, zeigt die gute Nachfrage. "Mir hat es sehr geholfen, dass Karin Schulze uns als Patin betreut", sagt Jessica Rühe. "So hatte ich immer jemanden, der einmal von außen auf Probleme schaut, mit dem ich mich über mein Kind austauschen kann und der geduldig zuhört."

Ihr kleiner Leon wird im November drei Jahre alt und hat sich ausgezeichnet entwickelt. Auch schätzt die Zehdenickerin die zweckmäßigen Präsente, die die Paten regelmäßig zu den Treffen mitbringen. Da gibt es beispielsweise Ratgeberbücher, Sicherheitspakete oder Zahnputzsets. Jessica Rühe fühlte sich durch Karin Schulze nicht nur bestens unterstützt, sondern auch inspiriert, selbst Patin zu werden. "Das ist eine tolle Sache. Man lernt andere Familien kennen und vernetzt sich, unterstreicht die 35-Jährige.

Das Miteinander wird nicht nur in den Treffen von Paten und Familien gepflegt. Vielmehr gibt es auch gemeinsame Feste, Vorträge, Kochkurse oder andere Veranstaltungen. "Unser Sommerfest findet in diesem Jahr erstmals in Gransee statt", hebt Mandy Schulz hervor. "Am 15. Juli im Garten der Klinik."