Medien: RB Leipzig holt Portugiesen Bruma

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578438/

Der 22- Jahre alte Flügelspieler steht derzeit noch beim türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul unter Vertrag und soll beim Bundesliga-Zweiten einen Kontrakt bis mindestens 2021 erhalten. Leipzig soll nach «Kicker»-Informationen vom Freitag zwölf Millionen Euro Ablöse an die Türken überweisen, auch «Bild» nennt diese Summe. Die Ablösesumme könne durch erfolgsabhängige Boni demnach bis auf 15 Millionen Euro ansteigen. Bruma hat bei Istanbul noch einen Vertrag bis 2018 und erzielte in der abgelaufenen Saison in 29 Spielen elf Tore.