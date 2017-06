artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (dpa) Die designierte Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) will mit den vorhandenen Ministern in Schwerin regieren. Spekulationen über eine mögliche Kabinettsumbildung erteilte sie am Freitag in der "Schweriner Volkszeitung" eine Absage. "Für die SPD gilt, wir sind eine gute Mannschaft, mit der ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, das möchte ich fortsetzen", sagte sie dem Blatt.