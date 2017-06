Gospelchor Amazing Voices feiert 15-jähriges Bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Der dicke Ordner mit Liedtexten und Notenblättern ist ein Hinweis darauf, wie sehr das Repertoire der Sängerinnen und Sänger in den vergangenen Jahren angewachsen ist. Die Amazing Voices sind nun quasi im Teenie-Alter. In diesem Sommer wird das 15. Jahr des Bestehens gefeiert, natürlich mit Konzerten.

Erst einmal ist mit lang gesungenen "Jaaaaaaas" und "Naaaaaas" Einstimmung gefordert. Bernhard Grieser setzt sich ans Klavier und gibt den Titel vor. Dann finden sich auch im Kanon die Sängerinnen und Sänger wie von selbst. "Freedom is Coming" erfüllt augenblicklich den Gemeinderaum.

Grieser ist als künstlerischer Leiter des Chores seit den Anfangstagen dabei. "Dieser Chor hat einen bemerkenswerten, großen Zusammenhalt, nicht nur auf der Bühne. Auch bei den Proben fehlt kaum mal jemand; sie sind offenbar ein fester Bestandteil der Woche", sagt Grieser. Viele Mitglieder des in Hohen Neuendorf gegründeten Chores kommen aus anderen Orten. Bernhard Grieser ist derjenige mit der weitesten Anfahrt. Damals in Berlin zuhause ist der aus der Lausitz stammende 48-jährige hauptberufliche Gesangslehrer und vierfache Chorleiter inzwischen der Liebe wegen nach Hamburg umgezogen - wo er seit mehr als zehn Jahren zwei weitere Chöre leitet. Doch die gemeinsame Entwicklung mit Amazing Voices verbinde eben auch. "Die möchte ich nicht so einfach aufgeben", sagt Bernhard Grieser. Alle vier Chöre, die er in Hohen Neuendorf, Berlin und Hamburg leitet, sind Gospelchöre. Jeder habe einen sehr eigenen, spezifischen ausdrucksstarken Gesang. Bei den Amazing Voices wird auch immer viel Raum für Soloparts gelassen.

Von den Gründungsmitgliedern sind heute einige noch dabei, andere ließen den Chor im Lauf der Jahre von fünf auf 43 Mitglieder anwachsen. Sibylle Weinrich aus Hohen Neuendorf und Almut Hanf aus Teschendorf gehören zu den Gründerinnen. "Unser Chor singt Lebensfreude pur", sind sie sich einig. Nur sehr selten komme es vor, dass Bernhard Grieser einen Song vorschlage, der bei den Sängerinnen und Sängern durchfällt, weil sie ihn nicht mögen.

"Das kommt alles direkt aus dem Herzen", sagt Almut Hanf, die zusätzlich im Kirchenchor ihres Ortes singt. "Unsere Kirchenlieder sind auch schön, aber auf andere Weise feierlich und mehr getragen als Gospels." Manche Gospels seien allerdings auch ein gutes Stück Arbeit, denn sie seien gar nicht so leicht und locker zu singen, wie sie sich später in den Ohren des Publikums anhören.

"Open the Eyes of My Heart." Einige hält es beim Singen kaum auf den im Halbrund aufgestellten Stühlen. Es wird mitgewippt und bei der anschließenden Korrektur viel gelacht.

"My Life, My Love, My All": Für einen Soul- und Gospelchor versteht es sich von selbst, dass er sich viel mit Gotteslob beschäftigt. "Wir singen Songs, die christlichen Glauben und gute Botschaften zum Inhalt haben", erklärt Bernhard Grieser. "Aber nicht in dem Sinne, dass wir bekehren. Es ist uns wichtig, Werte wie Mitgefühl, Menschlichkeit, Freundschaft und Freude zu vermitteln." Dazu ist es gar nicht nötig, dass jeder die englischen Texte versteht. Amazing Voices versteht es, sein Publikum durch seinen Gesang mitzureißen und zum Mittanzen zu bewegen, wie schon viele Konzerte gezeigt haben. Der Chor hat in Hohen Neuendorf und Oranienburg viele Fans, welche die Lieder oft auch leise mitsingen.

Für das Geburtstagskonzert hat Bernhard Grieser nach der jüngsten Probe schon jetzt ein gutes Gefühl, und eine Generalprobe mit Schlagzeug und Piano wird es auch noch geben. Bei vielen Liedern muss er schon jetzt gar nicht mehr viel sagen. "Auch was wir drei Jahre nicht mehr gesungen haben, hat der Chor immer noch gut drauf", sagt der Chef anerkennend. Trotzdem oder gerade deshalb steht das Programm noch nicht ganz fest. "Es sind noch zu viele Lieder", sagt Bernhard Grieser. Die lange Liste der vorbereiteten Songs muss auch gut in einen dramaturgischen Fluss eingepasst werden. "Was wir in dem einen Konzert nicht singen, kommt vielleicht im zweiten", so Grieser. Einige Lieblingslieder wie "Kumbayah", "Higher and Higher" oder "Lean on Me" sind als Kern schon gesetzt.

Die dicken Ordner bleiben an diesem Probenabend im Gemeindehaus meistens auf dem Boden liegen - sicher auch, weil es dann ja viel leichter ist, sich im Rhythmus mitzubewegen und zu klatschen.

Das Geburtstagskonzert von Amazing Voices findet am Sonntag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Hohen Neuendorfer Kirche statt. Tickets gibt es an der Abendkasse für fünf Euro. Wer dieses Konzert verpasst, hat am 15. September um 20 Uhr noch eine weitere Chance, den Chor zu hören, und zwar im Freizeitforum in Berlin-Marzahn.