Gemäldestreit hält an

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (til) Der Streit um die Eintrittspreise für Schloss- und Kreismuseum sowie um die Zukunft des 3,5 Millionen Euro wertvollen Kunstwerks "Allegorie auf die Gründung von Oranienburg" bleibt vorerst ungelöst. Am Donnerstag trafen sich Landrat Ludger Weskamp (SPD) und der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Hartmut Dorgerloh zu einem Spitzengespräch. "Es gibt allerdings noch kein Ergebnis, über das wir informieren könnten", sagte der Sprecher des Landrates, Ronny Wappler, am Freitag auf Nachfrage. Einzelheiten zum Stand der Verhandlungen nannte er nicht. Der Sprecher der Schlösser-Stiftung war für Nachfragen nicht zu erreichen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578444/

Der Landkreis betreibt im Oranienburger Schloss das Kreismuseum, die Stiftung das Schlossmuseum. Bislang können Besucher beide Museen mit einem Kombiticket besuchen. Die Schlösserstiftung will künftig aber nur noch ein Einzelticket für das Schlossmuseum anbieten, der Kreis am bisherigen System festhalten - schon, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden.

Für den Fall, dass die Stiftung dabei bleibt, hat der Kreisausschuss am Montag den Leihvertrag für die "Allegorie" gekündigt. Das Kunstwerk gehört dem Kreis, wird aber im Schlossmuseum ausgestellt. "Wenn wir eigenen Eintritt in unserem Museum verlangen müssen, wollen wir unser bestes Stück auch selbst zeigen", so Landrat Weskamp.