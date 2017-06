NSU-Untersuchungsausschuss will "Nationale Bewegung" aufklären

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mit der Befragung von mehren Polizisten versucht der NSU-Untersuchungsausschuss des Potsdamer Landtags, Licht in eine sogenannte Nationale Bewegung zu bringen. Die Gruppierung hatte sich in den Jahren 2000/2001 zu mehreren Anschlägen bekannt, war dann aber plötzlich ohne Fahndungserfolg wie vom Boden verschwunden. Im Raum steht der Verdacht, dass es die "Nationale Bewegung" gar nicht gab, wie der Ausschussvorsitzende Holger Rupprecht (SPD) am Freitag zum Auftakt erklärte. Wie beim "Celler Loch" könnte es sich dem Verdacht zufolge um eine Aktion des Verfassungsschutzes gehandelt haben. Zwei Kriminalbeamte erklärten allerdings, dass sie damals nicht davon ausgegangen seien, dass die "Nationale Bewegung" gar nicht existiere. Die Gruppe hatte sich unter anderem zu einem Brandanschlag auf die Trauerhalle eines jüdischen Friedhofs in Potsdam 2001 bekannt.