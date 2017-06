artikel-ansicht/dg/0/

Der rot-rot-grüne Senat dagegen will, dass Tegel geschlossen wird, wenn der neue Hauptstadtflughafen in Betrieb geht. Am Tag der Bundestagswahl, am 24. September, können die Berliner in einem Volksentscheid darüber abstimmen.

Insgesamt sind der Umfrage zufolge 69 Prozent der 1000 befragten Berliner für den alten Flughafen. Im Februar hatten sich in einer Forsa-Umfrage für die "Berliner Zeitung" bereits 73 Prozent der Befragten für den Weiterbetrieb ausgesprochen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) plädierte am Dienstag dagegen klar für die Schließung des alten Flughafens und warnte vor juristischen Risiken.