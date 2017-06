artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Ankündigung der USA, sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen, hat Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) als katastrophal bezeichnet. "Beim Klimaschutz geht es um unser aller Zukunft. Die internationale Staatengemeinschaft darf sich hier vom gegenwärtigen US-Präsidenten nicht erpressen lassen", sagte der Minister am Freitag in Potsdam. Brandenburg hat in diesem Jahr den Vorsitz der deutschen Umweltministerkonferenz inne.