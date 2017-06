Jetzt anmelden für Drei-Seen-Lauf

artikel-ansicht/dg/0/

Semlin (MOZ) Die warme Jahreszeit ist die Zeit, in der Sport am liebsten draußen, in der Natur, stattfindet. Es ist auch die Zeit, in der Jogger zu Läufern werden, in der Volksläufe in verschiedensten Längen stattfinden. Fest im Terminkalender der Läufer der Region ist der Drei-Seen-Lauf in Semlin eingeplant. Immer am letzten Samstag im Juli werden dort die Laufschuhe geschnürt.