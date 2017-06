Happy Birthday Sgt. Pepper

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578489/

"Der Gedanke ist einfach verrückt, dass wir 50 Jahre später noch solch eine Vorliebe für dieses Projekt haben", wundert sich Paul McCartney heute. Es ist wohl erstaunlich, wie vier Typen, ein großartiger Produzent und sein Tontechniker solch ein dauerhaftes Kunstwerk machten. Die Branchenbibel "Rolling Stone" kürte die achte LP der Beatles zum "besten Album aller Zeiten", und das wird es wohl auch in 100 Jahren noch sein.

Dabei war das Monument der Popmusik ursprünglich als "Grabmal" für die Beatles konzipiert worden. Auf dem berühmten Cover hat sich eine Trauergemeinde mit Laurel und Hardy, Dylan Thomas, Marlon Brando, Edgar Allan Poe und Karlheinz Stockhausen versammelt, um nur einige Personen aus dem Wimmelbild zu identifizieren. Sichtlich bewegt blicken auch Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney und George Harrison auf die Grabstätte. Sie tragen noch ihre kragenlosen Anzüge, während ihre Ebenbilder sich in schreienden Uniformen und Hippie-Look als "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" für den Trauermarsch formieren.

Heute ist dieser Gag etwas schmerzlich geworden, denn die Hälfte der "Fabulous Four" lebt nicht mehr. John Lennon wurde 1980 ermordet, und George Harrison erlag einem Krebsleiden 2001. Doch 1966 waren alle noch weit unter 30, aber fühlten sich todmüde von dem Tourneestress und beschlossen eine Wiedergeburt als Studioband.

So schlug McCartney der Gruppe vor, "die Identität zu verlieren und sie in einer erfundenen Gruppe wiederzufinden". Das Ergebnis der sechsmonatigen Arbeit in den Abbey Road Studios wurde am 1. Juni 1967 enthüllt. Kritiker und Fans waren von diesem ersten "Konzept-album" der Beatles begeistert, obwohl es streng genommen keines ist. Es ist wie das Cover eine Collage von Stücken, die durch die Idee einer fiktiven Band zusammengehalten wird.

"Sgt. Pepper" wird häufig als Fanal für die Kulturrevolution der 60er-Jahre gerühmt. Doch mit diesem Projekt hatte sich die Gruppe eigentlich von der soziokulturellen Revolution distanziert, die sie mit der "Beatlemania" entfacht hatte. Weltweit wurde "Sgt. Pepper" dennoch zum Sound des Sommers, der die Welt verändern sollte.

Der Beat der Band hatte zuvor auch schon die DDR erreicht, vorrangig über westliche Radiosender. Doch wollte die Parteiführung die jungen Leute an sich binden, ließ etwas Leine und erlaubte Bands wie die Butlers - zunächst. 1965 kamen zwei Beatles-Singles bei Amiga heraus, schließlich noch eine LP. Doch schon am Ende des Jahres war Schluss. Das 11. Plenum des ZK der SED, das zum Verbot vieler Filme führte, war auch das Ende der Beat-Duldung. Die Butlers wurden verboten, neue Beatles-Platten waren tabu.

Partei- und Staatschef Walter Ulbricht sagte auf dem Plenum: "Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nu kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Yeah, Yeah, Yeah und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen." Es dauert bis 1974, bis bei Amiga eine Beatles-Best-Of-LP erschien. Das Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" gab es nie. Aber immerhin 1980 das Blaue Album. Und auf dem waren dann auch einige der Pepper's-Titel drauf.

Heute freilich ist das alles gar kein Problem mehr. Und pünktlich zum runden Geburtstag spendieren die Beatles-Nachlassverwalter eine bunte Mischung verschiedener "Anniversary Editionen" auf CD, Vinyl, DVD oder BluRay.

Die einfachste, bestehend aus zwei CD, die auch digital verfügbar ist, enthält den neuen Stereo-Mix auf der ersten Scheibe. Zusätzlich gibt es eine zweite mit 18 Titeln, inklusive bisher unveröffentlichter Pre-Takes von den 13 Songs des Albums. Diese wurden neu und in Stereo gemischt und in derselben Reihenfolge wie auf dem Original-Album gelistet. Zudem enthält die zweite CD einen neuen Stereo-Mix und eine bisher unveröffentlichte Instrumental-Aufnahme von "Penny Lane" sowie den Stereo-Mix aus dem Jahre 2015 plus zwei bisher unveröffentlichte Takes von "Strawberry Fields Forever". Für alle, die noch eine Lücke im Plattenschrank haben oder die Fab Four erst jetzt für sich entdecken, eine gute Gelegenheit, ein Highlight der Beatles-Karriere ihr eigen zu nennen. Inhaltlich zeitlos, technisch auf neuestem Stand ist die Musik sicher nicht mehr der Aufreger wie vor 50 Jahren, aber immer noch sehr unterhaltsam.

The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Anniversary Editionen; Apple Corps; Universal Music