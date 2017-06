artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner AfD will den ehemaligen Schatzmeister ihrer Jugendorganisation Junge Alternative, Jannik Brämer, aus der Partei ausschließen. Ein entsprechendes Verfahren sei eingeleitet worden, teilte die Partei am Freitag mit. Aus der Jungen Alternative sei Brämer bereits ausgeschlossen worden.

Der Ex-Schatzmeister war am Donnerstag wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden. Er soll Medienberichten zufolge bei einer Aktion der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" am 19. Mai beinahe einen Zivilpolizisten umgefahren haben. Etwa 50 "Identitäre" hatten damals versucht, in das Bundesjustizministerium einzudringen, die Polizei verhinderte das.

Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski erklärte am Freitag: "Wir lassen nicht zu, dass organisierte Gruppen in die Partei einsickern."