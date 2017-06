UN-Organisation fordert Ende aller Fischereisubventionen

artikel-ansicht/dg/0/

Genf (dpa) Fischereisubventionen reicher Länder sorgen nach Überzeugung der UN-Organisation für Handel und Entwicklung (Unctad) für Umweltverschmutzung und Verarmung. Vor der Meereskonferenz in New York (5. bis 7. Juni) rief die Unctad am Freitag in Genf dazu auf, solche Finanzhilfen zu stoppen: "Sie tragen zur Überfischung und Überkapazität bei und könnten auch zu illegaler Fischerei beitragen." Zudem würden Fischer in ärmeren Ländern aus ihren Jobs verdrängt und in Arbeitslosigkeit und Armut landen.