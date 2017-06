Lockruf der russischen Riviera

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Subtropische Vegetation, endlos lange Strände und eine atemberaubend schöne Natur in den Bergen des Westkaukasus mit gletscherbedeckten Gipfeln - die eine halbe Million Einwohner zählende Stadt Sotschi an der Ostküste des Schwarzen Meeres war viele Jahrzehnte eines der exotischen Reiseziele der Ostdeutschen. Nur wenige Flugstunden von Berlin entfernt, verbrachten Tausende dort vor allem ihren Sommerurlaub. Bis zum Fall der Mauer, als die "russische Riviera" von der türkischen abgelöst wurde. "Früher hatten wir mehr als zwei Millionen Fluggäste im Jahr, doch davon sind wir jetzt weit entfernt", sagt Galina Nisitarova, die froh ist, dass sie nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder einmal für deutsche Touristen übersetzen kann.

Doch das soll sich ändern - mithilfe der einst so begeisterten Ostdeutschen. Denn vor allem dank der Olympischen Spiele 2014 hat die Stadt am Schwarzen Meer touristisch mächtig aufgerüstet. Mit 50 Milliarden Euro waren die Spiele zwar die teuersten aller Zeiten, aber Sotschi hat davon in großem Stil profitiert. Verglaste Hoteltürme sind zwischen schwarzen Kiesstränden, Palmen und Sowjetbauten aus dem Boden geschossen, und oben in den Bergen entstand für etwa zwei Milliarden Euro das Skigebiet "Rosa Khutor", zu deutsch Rotes Tal, wie Phoenix aus der Asche.

4000 Schneekanonen entlang der 100 Kilometer langen Pisten bewirken zumindest, dass im Winter etwa 800 000Gäste in den Hotels des Retorten-Skiortes einchecken. Im Sommer sind es noch mehr. Und doch zu wenig für Alexander Belokobylskiy. Der Tourismusmanager will die Zahl von 9000 Touristen am Tag verdoppeln - und vor allem Ausländer in das mehrmals als bestes Skigebiet Russlands mit dem Welt Ski Award ausgezeichnete Areal locken. Ihr Anteil beträgt derzeit lediglich drei Prozent. Und da kommen die alten Verbindungen zu den ehemaligen DDR-Bürgern ins Spiel, die ihr Sotschi neu entdecken sollen. "Da gibt es doch noch viele russischsprechenden Menschen", glaubt Belokobylskiy.

Im Februar dieses Jahres hat das Management des Skigebietes erstmals in Zusammenarbeit mit Condor Airlines kurzfristig Deutsche von Berlin aus einfliegen lassen. Dass der Flug nur zur Hälfte ausgelastet war, nimmt Olga Filipenkova, Leiterin Marketing und Vertrieb des Resorts "Rosa Khutor", nicht die Hoffnung. "Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die deutschen Touristen ihre Reisen im Durchschnitt langfristig im Voraus planen."

Knapp 40 Minuten lang braucht der Zug von Sotschi hinauf nach Krasnaja Poljana, zu dem "Rosa Khutor" mit seinen 16 Hotels und rund 3000 Zimmern gehört. Nachdem die 2600 Sportler 2014 ihre Quartiere im Olympischen Dorf geräumt haben, nehmen die Touristen auf gut 1200 Meter Höhe von ihnen Besitz. 2500 Angestellte verdienen durch sie ihren Lebensunterhalt. Zwischen 600 und 700Euro im Monat bekommt ein Kellner hoch oben in "Rosa Khutor", das ist weit mehr als unten in der Stadt. Entlang der 500Meter langen Promenade wechseln sich Hotels, Kleidergeschäfte und Karaoke-Bars ab, in denen die wohlhabenden Russen abends die Gläser klingen lassen. Die meisten sind zwischen 27 und 34 Jahre alt.

Belokobylskiy glaubt, durchaus mit vergleichbaren Resorts in Österreich und in der Schweiz mithalten zu können. "Wir wissen aus Gesprächen mit Experten, dass die Europäer unsere Resultate bewundern", sagt er. Der Tagesskipass kostet umgerechnet knapp 25Euro, und dank der aus Österreich stammenden 27 Liftanlagen geht es 2320 Meter hoch bis zum Gipfel. Die vergleichsweise hohen Übernachtungspreise rechtfertigt Belokobylskiy mit der hohen Nachfrage aus dem eigenen Land. Die ist im Sommer noch weitaus stärker - unten baden im Schwarzen Meer, oben wandern im Kaukasus.

Im Sommer 2018 sind die ersten Direktflüge mit Condor nach Sotschi von Berlin aus geplant. Passend zu zwei weiteren sportlichen Großereignissen, von denen sich die Region den nächsten touristischen Schub verspricht: Die Küstenstadt ist Austragungsort des Fußball Confed Cups und der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, für die das Olympiastadion gerade auf eine Kapazität von 48 500Zuschauern erweitert wird. Der Olympische Park in Sotschi, für den einst 20 000 Menschen Platz machen und in andere Stadtteile umziehen mussten, ist heute so populär wie weiter oben das Rote Tal "Rosa Khutor".

"Im Sommer während der Ferien sind die Schnellzüge in Richtung Sotschi voll", sagt Dolmetscherin Galina Nisitarova. Unterkünfte, die dort einst für die Nationalteams gebaut worden sind, wurden nach den Olympischen Spielen als Wohnungen verkauft oder der Stadt übergeben, um dort Familien unterzubringen. Während unten am Meer die Sonnenhungrigen liegen, sind knapp 2000 Meter höher die Aktivurlauber am Start mit Fahrrädern, Segways und Carving Rollern, beim Reiten, Rafting und Nordic Walking. Dass die meisten der Angestellten Englisch sprechen und die gelernten DDR-Bürger noch Russisch in Ansätzen, erleichtert das Urlauberprojekt. Damit sich die Deutschen auch in der Ferne wie zuhause fühlen, hat "Rosa Khutor" eines der vielen Restaurants vorsorglich "Bierkeller" getauft und typisch bayerisch eingerichtet.