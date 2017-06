artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder/Berlin (MOZ) Das Standard-Tanzturnier am 8. Juli auf einer der nach Vereinsangaben besten Tanzflächen Berlins beginnt um 20Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) Dresscode: sommerlich chic. Eine Eintrittskarte kostet 20 Euro. Am Nachmittag laufen Tanzworkshops mit Oti Mabuse und Marius Iepure, Besucher des Balles erhalten bei der Buchung der Workshops eine Ermäßigung von 5 Euro:

E-Mail: sommerball@tc-blaugold.de oder ? (0157) 36 63 57 83

(mae). Der Berliner TC BlauGold im VfL-Tegel lädt am Sonnabend, 8.Juli, zu einer Sommertanznacht ein. Stargäste dieses ersten Sommerballs sind Oti Mabuse, die Schwester von Motsi Mabuse, und ihr Tanzpartner Marius Iepure - beide bekannt aus der Fernsehshow "Let's Dance". Der zweite Vorsitzende des TC, Christian Stoffers aus Birkenwerder, lud die Prominenten ein.

Erst vor zwei Wochen erlebten Christian und Alexandra Stoffers als Live-Zuschauer die "Magic Moments" der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Acht Mal saß Christian Stoffers inzwischen im Publikum. Nicht, um einfach Promis wie Motsi Mabuse zu sehen und eventuell mit ihnen ein Selfie zu schießen. "Wir sind da wegen der Tänze, der Choreografien und sind jedes Mal begeistert", schwärmt der 54-Jährige.

Seine Frau und er tanzen seit etwa 30 Jahren. "Mit 18 haben meine Eltern gesagt, ich müsste jetzt mal zur Tanzschule gehen." Er tat's und weil es ein paar Leute gab, die er kannte und ihm das Tanzen gefiel, "nahm ich es meinen Eltern nicht übel und bin geblieben."

Seither übte er sich in Lateinamerikanischen und Standard-Tänzen, überzeugte gemeinsam mit seinen Frau Alexandra erfolgreich auf Turnieren. "Dann kamen die Kinder, wir zogen nach Birkenwerder. Fürs Tanzen blieb zunächst keine Zeit mehr." Vor fünf Jahren begann das Paar wieder mit gemeinsamen Walzer-, Rumba-, Cha-Cha-Cha- und Paso Doble-Schritten. Zunächst in einer Oranienburger Tanzschule, dann in der Tanzsportabteilung des VfL Tegel. Im Verein trainieren zahlreiche Mitglieder, die, wie Stoffers, aus Oberhavel kommen.

Zwei bis drei Mal pro Woche schaffen die Beiden es inzwischen wieder, auf der Tanzfläche zu stehen. Am Donnerstagabend beispielsweise setzten sie für eineinhalb Stunden gut trainierte Schrittfolgen. "An Turnieren nehmen wir allerdings nicht mehr teil", erzählt der ausgebildete Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, der am Heinrich-Hertz-Institut arbeitet. Tanzen ist für ihn und seine Frau Passion und Entspannung. Obwohl - seit er 2015 stellvertretender Vereinsvorsitzender wurde, ist er oft in seiner Freizeit mit einer Art Dienstlichem beschäftigt. B eispielsweise mit der Organisation des ersten Sommerballs beim TC Blaugold. "Zu erleben ist eine heiße Lateinshow von Oti Mabuse und und Marius Iepure. Außerdem geben die beiden Workshops", wirbt Christian Stoffers. Oti und Marius wurden 2015 Deutsche Meister der Professionels in der Kür Latein. Im Jahr 2014 belegten sie damit den 3.Platz bei der Weltmeisterschaft. Beide nahmen mehrmals bei "Let's Dance" teil.Sie sind nicht die einzigen Prominenten, die den VfL Tegel in den zurückliegenden Jahren besucht haben. Auch Ekaterina Leonova, Christian Polanc, Kathrin Menzinger, Robert Beitsch und Motsi Mabuse, die Schwester von Oti waren da. Zum jährlichen Dancecamp am 11. und 12. November wird Isabel Edvardson nach Berlin kommen. Die Kontakte konnte Christian Stoffers knüpfen. "Den Leuten gefällt es bei uns. Es wird immer leichter, sie für kleine Auftritte zu gewinnen. Er betont: "Wir organisieren das alles ehrenamtlich, bekommen überhaupt kein Geld dafür. Wir sind kein kommerzieller Veranstalter oder eine gewinnorientierte Tanzschule, sondern eben nur die kleine Abteilung eines gemeinnützigen Sportvereins". Große finanzielle Mittel stünden diesem leider nicht zur Verfügung. "Den Ball geben wir nicht, um möglichst viel Geld zu verdienen sondern, um auf uns aufmerksam zu machen, dadurch mehr Mitglieder zu bekommen", sagt Stoffers und verweist auf den moderaten Kartenpreis von 20 Euro.Für den Ball verlost der VfL drei Mal zwei Freikarten über den Märker. Gewinnen kann, wer bis 9.Juni an Redaktion Märker, Lehnitzstraße13 in 16515 Oranienburg schreibt. Bitte einen Namen und eine Rufnummer vermerken. Gewinner werden benachrichtigt.