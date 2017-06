artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bildungsgewerkschaft GEW befürchtet eine Verschlechterung der Unterrichtsqualität an Berliner Grundschulen. Eine Folge des vom Senat geplanten neuen Systems zur Verteilung der Lehrer seien vielerorts größere Klassen, sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Freitag. Denn künftig müssten etliche Schulen mehr Schüler pro Klasse aufnehmen, um Personalmittel auf dem bisherigen Niveau zu erhalten. "Die personellen Ressourcen werden nicht entsprechend dem Anstieg der Schülerzahl erhöht", kritisierte Erdmann. Dies treffe vor allem Schulen an sozialen Brennpunkten, an denen Klassen aus guten Gründen kleiner seien.