Feuerwehrauto mit neuem Zuhause

artikel-ansicht/dg/0/

Emstal (MZV) Das ehemalige Feuerwehrauto aus Radewege hat ein neues Zuhause und somit einen neuen Besitzer. Die Versteigerung des Fahrzeugs war erfolgreich. Olaf Haseloff aus Emstal hat sich den W 50 geschnappt. "Bevor es in andere Hände gerät, habe ich es ersteigert", so der Fuhrunternehmer und Oldtimerfan. Die Schmerzgrenze von 4000 Euro hat er knapp überschritten. Für 4.200 Euro hat das ehemalige Feuerwehrauto den Besitzer gewechselt. Das sei so der Marktwert des Gefährts. Seit drei Wochen steht der Wagen nun in"Die Kinder und Leute erfreuen sich daran", stellt Haseloff fest. Ein paar Mal im Jahr soll das ersteigerte Auto bewegt werden. Und so war Haseloff mit ihm schon beim Oldtimertreffen Werder Classics. Dort kam er mit den Teilnehmern und Gästen ins Gespräch. Diese waren von dem Fahrzeug mit der Osttechnik begeistert. Die Liebe zu den Oldtimern steckt Haseloff im Blut. Er sammelt Oldtimer und hängt an der Osttechnik. Früher ist der Oldtimerfan selbst die Modelle des W 50 gefahren. Einen Unterschied im Fahrverhalten zu den LKW von heute merkt er schon. Seine Familie unterstützt ihn bei seiner Sammelleidenschaft. "Wir wollen es hegen und pflegen", so das Motto der Haseloffs zum Feuerwehrauto. Das Fahrzeug ist in Ordnung. "Mir ist nichts aufgefallen", sagt der Neubesitzer über den Zustand des W 50. Es war schließlich bis zum Schluss einsatzbereit. Zudem ist alles drauf. Angefangen bei den Tankbehältern bis hin zu den Spritzen. Die nächste Ausfahrt mit dem Oldtimer könnte beim Umzug zum Jubiläum 110 Jahre Feuerwehr Lehnin am Samstag, 17. Juni, sein.