artikel-ansicht/dg/0/

St. Petersburg (dpa) Im Syrien-Konflikt hat der russische Präsident Wladimir Putin Anschuldigungen eines Giftgaseinsatzes durch die syrische Regierung entschieden zurückgewiesen. "(Präsident Baschar al-) Assad hat diese Waffen nicht eingesetzt", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Dies hätten Menschen getan, die Assad diese Tat in die Schuhe schieben wollten, sagte der Kremlchef.