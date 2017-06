Kunstklasse und Seniorenbeiratswahl

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Während der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend in Falkensee hat Thomas Zylla, stellvertretender Bürgermeister der Stadt, mitgeteilt, dass an der Geschwister-Scholl-Grundschule in diesem Schuljahr erstmalig eine "Kunstklasse" eingerichtet wird. Eine Kooperation erfolgt mit dem Haus am Anger, gefördert wird das Projekt vom Land Brandenburg. Und: Für die Wahl des Seniorenbeirats gibt es bereits rund 2.000 Rückmeldungen. Insgesamt sind 12.000 Menschen ab dem Alter von 60 Jahren wahlberechtigt. Sie können 13 Kandidaten nominieren. Die SVV wählt das Gremium.