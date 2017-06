Kooperation unter einem Logo

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (MZV) Seit fünf Jahren arbeiten die Städte Pritzwalk und Wittstock in einer Kooperation zusammen. Damit soll die Infrastruktur und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum gesichert werden.

Im Wittstocker Rathaus haben Pritzwalks stellvertretender Bürgermeister Ronald Thiel und Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann am Freitag das neue Logo für diese Kooperation vorgestellt. Es zeigt die Namen der beiden Städte sowie den Slogan "Auf Tuchfühlung" zusammen mit ineinander verwobenen ziegelroten beziehungsweise lindgrünen Segeln.

Es ist ein Verweis auf die gemeinsame Geschichte. Das Tuchmachergewerbe war für beide Städte wirtschaftlicher Impulsgeber. Dabei gelang beiden Ostprignitzer Städten auch der Übergang zur industriellen Produktion. Noch heute zeugen davon die imposanten Gebäude der historischen Tuchfabriken in beiden Städten. Der Slogan "Auf Tuchfühlung" steht damit auch symbolisch für den Zusammenhalt der Region und das gleichberechtigte Miteinander der Partner. Die Bildmarke visualisiert die gemeinsame Verantwortung für Mensch und Raum als "gewebtes Tuch". Ziegelrot steht für die Wittstocker Stadtmauer, das Lindgrün für den unverkennbaren Baum im Pritzwalker Stadtwappen.

Die Städte bilden seit 2009 ein gemeinsames Mittelzentrum in Funktionsteilung. Sie liegen nur etwa 20Kilometer voneinander entfernt und umfassen ein Gebiet, in dem 40000Menschen leben. Auch die Nachbarkommunen von Heiligengrabe und dem Amt Meyenburg beteiligen sich an der interkommunalen Kooperation. Unter anderem wird die Fördermittel-Akquise miteinander abgestimmt. "Da hat sich gezeigt, wie sehr wir uns aufeinander verlassen können", betont Thiel. Für Gehrmann ist die Kooperation ein wichtiges Beispiel dafür, dass Kommunen durch freiwillige Zusammenarbeit voneinander profitieren können: "Wir sind ein gemeinsamer Wirtschaftsraum", sagte er. "Das verbindet uns über die Kreisgrenze hinweg."

Für Gehrmann ist das neue Logo mit seinen charakteristischen Formen und Farben - im Fachjargon unter dem Begriff Corporate Design erfasst - Ausdruck des Erfolgs von der langjährigen Zusammenarbeit: Die Städte haben sich eben nicht erst mit etwas geschmückt, was erst noch erprobt werden muss, sondern gezeigt, dass es miteinander funktioniert: "Die Grundlagen haben wir uns erarbeitet. Uns jetzt ist es eben Zeit, sich gemeinsam in einheitlichem Corporate Design zu zeigen."

Im Netz unter www.pritzwalk-wittstock.de