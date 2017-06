artikel-ansicht/dg/0/

Wildau (MOZ) Die Sektion Kanu des SV Stahl Finow hatte zur traditionellen Werbellinsee-Regatta der Rennkanuten eingeladen. Die Vereinsmitglieder des Eberswalder "SV Empor" reisten mit einer Mannschaft von 26 Sportlern und vier Trainern an.

Gerade für die jüngsten Sportler (Schüler/Schülerinnen C, Jahrgang 2008 und jünger) bietet die Regatta auf dem Werbellinsee die Möglichkeit, erste Wettkampferfahrungen zu sammeln und das im Training Erlangte umzusetzen.

Ermittelt wurden an zwei Tagen die besten Sportler im Kajak-/Canadier über 200 Meter und 500 Meter. Gefahren wurde in den Bootsklassen der K1/C1 sowie den Mannschaftsbooten K2/C2, sowie den K4/C4.

Als erfolgreichste Sportler des Eberswalder "SV Empor" konnten sich die Kajakfahrer und -fahrerin Leon Reckzeh, Nele Wiegand (beide Schüler B, Jahrgang 2005) und Lennart Jänicke (Schüler A) präsentieren.

Leon, Nele und Lennart konnten in ihren Altersklassen, mit Siegen und Platzierungen unter den ersten Drei, ihre gute Form untermauern.

Auch die jüngsten Sportler zeigten, was sie im Training unter Leitung des Trainerteams Jenny Emmerich, Caroline Jungnickel und Sven Wagner, erlernt haben.

Die Herren der Leistungs- und Altersklasse lieferten sich ebenfalls spannende, und aus Sicht des "SV Empor", erfolgreiche Rennen. Unterstützung erhielten die Eberswalder Sportler vom ehemaligen Vereinsmitglied Jochen Kaiser, der seinerzeit als Kind zur Sportschule nach Potsdam delegiert wurde und später über Jahre Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft war.Gemeinsam paddelte Jochen erfolgreich mit Sportlern des "SV Empor" in den Rennen des K2 und K4.

Nicht nur der K4 der Herren Leistungsklasse, der am Ende zwei Silbermedaillen (200 Meter und 500 Meter) erbrachte, war ein Highlight. Vielmehr sollte das C8-Rennen der Leistungsklasse den Höhepunkt des Tages bilden.

So versammelten sich nahezu alle Sportler, Trainer und Zuschauer auf den Stegen, um das Rennen dieser beeindruckenden Bootsklasse zu bestaunen, bei dem jeweils acht Paddler und ein Steuermann im Boot knien.

In einem spannenden Rennen konnten sich die Eberswalder, wohl auch dank der lautstarken "Empor vor"-Rufe, gegen die Finower Sportlern durchsetzen und das Rennen für sich behaupten. Am Ende der Regatta belegten die Sportler des Eberswalder "SV Empor" in der Mannschaftswertung den vierten Platz.

37 Mal Edelmetall und weitere 28 Plätze unter den ersten Fünf waren hierfür nötig. Die Mannschaftsleiterinnen Andrea Henke und Jenny Emmerich zeigten sich zufrieden mit den tollen Ergebnissen. In einer Woche stehen bereits die Landesmeisterschaft in Brandenburg an der Havel bevor.