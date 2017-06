artikel-ansicht/dg/0/

Nach Informationen der Wochenzeitung "Die Zeit" werden zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren der Tat beschuldigt. Beide hätten angegeben, auf der Fahrt, die bereits Mitte Mai stattfand, in ihrer Kabine einvernehmlichen Sex mit der Britin gehabt zu haben. Alle drei seien alkoholisiert gewesen. Dem Bericht zufolge wurden die beiden Männer am folgenden Tag an Bord festgesetzt. Nach 20 Stunden seien sie in Hamburg freigelassen worden.

Die "Mein Schiff 6" wurde am Donnerstag vor der Elbphilharmonie getauft worden und verließ den Hafen anschließend in Richtung Kiel. Das Schiff bietet Platz für mehr als 2500 Reisende und 2000 Besatzungsmitglieder. Nach Angaben von Tui Cruises hat das Schiff eine eigene Security-Abteilung. Sexuelle Übergriffe an Bord seien keineswegs häufig. Der Reederei sei nur ein vergleichbarer Fall aus den vergangenen drei Jahren bekannt. Zuvor hatte auch die "Hamburger Morgenpost" über den aktuellen Fall berichtet.